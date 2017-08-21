وفد عسكري نيجيري يزور العربية للتصنيع

الصاوي أحمدأكد الفريق عبد العزيز سُيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع دولة نيجيريا الشقيقة في العديد من المجالات التصنيعية, في إطار التوجه المصري للإنفتاح علي العالم ومواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية.جاء هذا بمقر رئاسة الهيئة العربية للتص

الصاوي أحمد

أكد الفريق عبد العزيز سُيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع دولة نيجيريا الشقيقة في العديد من المجالات التصنيعية, في إطار التوجه المصري للإنفتاح علي العالم ومواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية.

جاء هذا بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع اليوم الاثنين خلال إستقبال سُيف الدين لوفد عسكري رفيع المُستوي من دولة نيجيريا بهدف تبادل الخبرات وبحث إمكانية التعاون المُشترك.

وأضاف سيف الدين أن هذا التعاون مع نيجيريا بوصفها دولة هامة في قلب إفريقيا يمثل نموذجا لنجاح تلك الجهود للتواصل مع العمق الإفريقي.

وذكر أحد كبار المسئولين بالوفد العسكري النيجيري أنهم هنا اليوم بالقاهرة وبالهيئة العربية للتصنيع, للتعرف عن قرب بأحدث خطوط الإنتاج بتلك المؤسسة الصناعية العملاقة وقدراتها التصنيعية ومُنتجاتها المُتنوعة والتشاور مع مسئوليها عن الفرص المُتاحة للتعاون المُشترك مُستقبلا.

و حرص الوفد النيجيري في مُستهل زيارته اليوم للهيئة العربية للتصنيع علي زيارة مصنع قادر للصناعات المُتطورة التابع للهيئة , حيث تم تفقد أحدث خطوط الإنتاج والإطلاع علي القدرات التصنيعية بالمصنع ومُنتجاته المُتميزة مثل العربة المُدرعة فهد بطرازاتها المُتعددة والتي تحظي بشهرة واسعة نظرا لجودتها وإستخدامتها المُتنوعة , وأيضا مُشاهدة السيارات المُصفحة وقدرات المصنع علي التصفيح بأعلي مُستويات الجودة العالمية , بالإضافة إلي المُنتجات المدنية مثل سيارات الإطفاء والتدخل السريع للإنقاذ وسيارت نقل الأموال ومُعدات حماية البيئة المُتنوعة .

و عقب إنتهاء الجولة بمصنع قادر , أعرب وفد نيجيريا العسكري عن مدي إعجابهم بالقدرات التصنيعية التي شاهدوها عن قرب بالمصنع العريق ومُستويات الجودة التي تُضاهي أحدث النظم الحديثة .

ثم توجه الوفد العسكري النيجيري لمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع , حيث ألتقي بهم الفريق عبد العزيز سُيف الدين لبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها , كما شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن الهيئة العربية للتصنيع يستعرض تاريخها ودورها في التنمية الشاملة والخدمة المُجتمعية ومُنتجاتها العسكرية منها والمدنية .

وتعد تلك الزيارة إحدي النتائج المُبشرة للتعاون المُشترك بين مصر وغيرها من الدول الإفريقية الشقيقة وتأتي عقب إختتام الجولة الناجحة للفريق عبد العزيز سُيف الدين لعدد من الدول الإفريقية ومن بينها دولة نيجيريا , حيث تم الإتفاق علي تبادل الزيارات الفنية لبحث أفضل السبل لتعزيز التعاون المُشترك.

وذكر سُيف الدين أن زيارة الوفد النيجيري بهذا الزخم تأكيدا للتكامل بين مصر وعمقها الإفريقي وتحقيق التكامل المنشود إنطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص علي أهمية مد جسور التقارب والتعاون مع دول القارة الإفريقية ,مُوضحاً أن كافة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع مُتاحة أمام الأشقاء الأفارقة.

كما حرص الوفد العسكري النيجيري علي الإشادة بدور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي وتواجدها المُكثف وتوجهها بقوة في القارة الإفريقية وبصماتها البراقة من خلال المُشاركة في العديد من المشروعات التنموية.

وأكد أحد المسئولين بالوفد العسكري النيجيري عقب تفقدهم معرضا لمُنتجات الهيئة العسكرية والمدنية أن الهيئة بما تنتجه من مُنتجات مُتنوعة في كافة المجالات تلبي تلك الحاجة الماسة للتعاون بين الأشقاء وأنهم يتطلعوا لفتح آفاق جديدة للتعاون المُشترك وتبادل الخبرات .

وأعرب الفريق عبد العزيز عن تفاءله للروح العالية التي لمسها أثناء لقاءه اليوم مع الوفد النيجيري , كما أكد شكره وتقديره لإهتمام المسئولين بدولة نيجيريا لأهمية بحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات علي نحو يلبي المصالح المُشتركة بين مصر ونيجيريا.