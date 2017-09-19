وفد عسكري بريطاني في القاهرة

سمر السيدوصل وفد عسكري من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين إلى القاهرة، أمس الاثنين، للقاء نظرائهم في القوات الجوية المصرية من أجل بحث أفضل السبل الممكنة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. وتعد هذه الزيارة جزءًا من التعاون الطويل الأمد بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الدفاع، وفق بيانوستشمل الزيارة إ

سمر السيد

وصل وفد عسكري من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين إلى القاهرة، أمس الاثنين، للقاء نظرائهم في القوات الجوية المصرية من أجل بحث أفضل السبل الممكنة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. وتعد هذه الزيارة جزءًا من التعاون الطويل الأمد بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الدفاع، وفق بيان

وستشمل الزيارة إجراء جولة في مركز تنسيق الإنقاذ المشترك المصري، فضلا عن إجراء محادثات حول تحسين قابلية العمل المشترك في المستقبل التي من شأنها أن تتيح للمملكة المتحدة ومصر فرصة تعزيز التنسيق بين الجانبين لجهود البحث والإنقاذ.

ويتألف الوفد البريطاني من عدد من الخبراء المنتمين إلى سرب 84 في الجيش البريطاني وهو سرب البحث والإنقاذ التابع للقوات الجوية الملكية.

ويقدم السرب – الذي يحتفل هذا العام بذكرى مرور مئة عام ٍعلى إنشائه – خدماته في البحث والإنقاذ على مدار 24 ساعة طوال العام من قاعدته في قبرص.

كما يقدم السرب المساعدة اللازمة للأفراد العسكريين الذين يعانون من ضوائق ومحن نفسية، بالإضافة إلى نجدة المدنيين المعرضين للمتاعب والصعوبات في البر أو في البحر.

وفي العام الماضي، شارك السرب في ثلاث عمليات إنقاذ واسعة النطاق بما في ذلك عملية إنقاذ قبالة السواحل اللبنانية، ويُعزى الفضل في ذلك إلى ما تمتلكه مروحية جريفين HAR2 التابعة للسرب من قدرة على مكافحة الحرائق.

وقد صرح السفير البريطاني جون كاسن على هذه الزيارة بقوله: “إن التعاون الدفاعي بين مصر والمملكة المتحدة يتجاوز بكثير التعاون في مكافحة الإرهاب، حيث يقف البلدان جنبا إلى جنب في الحرب ضد داعش”.

وأضاف: “الهدف من شراكتنا الدفاعية القوية هو العمل على حماية المواطنين المصريين”

وتابع “هذه الزيارة – التي نسعى من خلالها إلى تبادل الخبرات لتمكين قواتنا العسكرية من العمل معاً لإنقاذ المدنيين في المحـِن –تعد الزيارة الأحدث في خضم سلسلة من الزيارات الدفاعية الهامة”.