وفد عراقي يزور القوى العاملة للتعرف على خبرات السلامة والصحة المهنية

استقبلت وزارة القوى العاملة وفدا من وزارة العمل بدولة العراق، في زيارته الرسمية الثانية، وذلك بهدف التعرف على جوانب التطوير ونظام حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر، للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية ونقلها لدولة العراق.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت إن الزيارة جاءت بناءً على طلب مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ببيروت، بعد عدة زيارات استفاد منها وفود وزارات العمل في دول: العراق، الجزائر، المغرب، وتونس، حيث طالب المكتب وزارة القوى العاملة المصرية بالتنسيق للزيارة الثانية لوفد دولة العراق لتحقيق استفادة أكبر ونقل تجربة مصر الرائدة، والملهمة في مجال التفتيش والتي تستحق الدراسة والتطبيق في دول عربية أخرى .

بدأ الوفد الزيارة بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة ومقابلة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، لمناقشة قانون العمل وطرق التفتيش، وفوائد حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية وسرعة تجميع البيانات والإحصاءات ومتابعة أعمال المفتشين، وذلك بحضور محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وغادة إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، وسعيد محمد باحث بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، ومحمود أبو بيه باحث بالإدارة، وفريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة وبغداد.

وفى اليوم التالى توجه الوفد إلى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمصر الجديدة، للتعرف على جميع الوظائف والخدمات المقدمة من قبل المركز،مثل القياسات البيئة وأنواعها وطرق القياسات وكيفيتها والتدريبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية سواء كان تدريب أساسى أو متقدم أو نوعى وتخصصى وكذلك الأبحاث فى مجال السلامة والصحة المهنية.

وقام الوفد بالتوجه الى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لزيارة مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش، يرافقهم المهندس محمد كمال مسئول مركز المعلومات بالمديرية،حيث تعتبر الإسكندرية أولى المحافظات التي تم الإنتهاء من حوسبة مكاتبها بالكامل .

وشملت الزيارة أيضا تفقد مصنعين : موندليز إيجيبت فودز،وجيد اباريل لتصنيع الملابس، و قاموا بتفقد خطوط الإنتاج والإطلاع على منظومة التفتيش “بالتابلت”.

تكون الوفد العراقي من :مشرق عبدالخالق مدير عام مركز السلامة والصحة المهنية ببغداد،و ياسرعبدالمنعم من إدارة تفتيش العمل، وحسين موسى حسين عضو تنفيذى بمكتب الاتحاد العام لنقابات العمال ،وسيف خالد عن اتحاد الصناعات العراقي..

وعن إقليم كردستان العراق حضر: دكتورعارف حيتو مدير عام العمل والضمان الاجتماعي ،واسكندر محمد عن اتحاد غرف التجارة والصناعة ،و جوان بكر بوزارة العمل ،و الاء كمال محمد عن اتحاد نقابات عمال كردستان.