وفد عراقي من متدربي «معهد الموانئ» يزور «الإسكندرية للحاويات» (صور)

أعلن الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمحافظة الإسكندرية، أنه في اطار استكمال التدريب العملي للمتدربين المنتسبين للشركة العامة للموانئ بالعراق الشقيق، فقد تم علي هامش البرنامج الإداري والهندسي المنعقد بالمعهد، تنظيم زيارة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وأكد أنه تمت عملية الزيارة لقرابة 30 متدربا عراقي، موضحا أنه كان في استقبال المتدربين الربان طارق عبدربه، رئيس قطاع الحركة بالشركة والربان أيمن الصمروتي، والمهندس محمد فايز رئيس قطاع التشغيل بالشركة، والمهندس أحمد فوزي رئيس قطاع المعدات بالشركة، وخلال الزيارة تم استعراض جميع أنشطة الشركة من خلال فيلم تسجيلي وتم عمل جولة ميدانية بالشركة تم خلالها الشرح الوافي والتطبيق العملي للبرامج المنفذة بالمعهد.

وجدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر وقد تم تأسيسها في عام 1984 لتتمتع بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين هما الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة.

وتم بدء تشغيل محطة الدخيلة سنة 1996، كما حصلت الشركة على شهادات جودة منها شهادة ISO9002 في فبراير 1998 و أيزو 9001-2000 ISO في عام 2003، كما تم منح شهادة السلامة والصحة المهنية تقييم سلسلة O.H.S.A.S- 180001/99 في عام 2004.

وفي نفس السياق قام معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية بتنظيم زيارة إلى الإدارة الالكترونية بهيئة ميناء الاسكندرية وذلك لعدد (17) متدربا عراقيا، وكان في استقبال الضيوف السادة مراكز المسؤلية بالإدارة الإلكترونية بهيئة ميناء الإسكندرية.

وقد قام المهندس محمد الشيشيني بالإدارة الإلكترونية بشرح واف للمنظومة الإلكترونية بالميناء ومدي انعكاس إيجابية تطبيق هذه المنظومة الحديثة علي العنصر البشري.

وجدير بالذكر أن الإدارة الإلكترونية لميناء الإسكندرية قد شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2007 وتعظم الدور الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات فى تسيير العمل فى المنشآت، فما عاد يقتصر على تسجيل البيانات والقيام بالعمليات الحسابية وعلى الأكثر تحليل المعلومات فى تقارير إحصائية، وإنما أصبحت تكنولوجيا المعلومات هى التى تدير المنشأة إدارة كاملة بما فى ذلك من تخطيط مسبق للعمليات والتحكم فى التشغيل والمراقبة الحية لسير العمل بالإضافة إلى المعاملات مع المنشآت الخارجية.

ويهدف نظام الإدارة الإلكترونية إلى تحديد وإزالة معوقات العمل مما ينتج عنه رفع معدل أداء المنشاة.وتهدف عملية ميكنة الإدارة لمجتمع الميناء فى المقام الأول إلى تحسين كفاءة التشغيل والأداء بالميناء وتقليل الأخطاء البشرية وسرعة تخليص السفن والبضائع من خلال عمليات إعادة هندسة دورات العمل وتنفيذ الحلول والبرمجيات المتخصصة وتوفير الكوادر المتخصصة لتشغيل وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

كما قام معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية بتنظيم زيارة لرصيف 85 بهيئة ميناء الإسكندرية وذلك لعدد (4) متدربين عراقيين، وقد كان في استقبال الضيوف المهندس محمد عادل بمركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمشرف علي تنفيذ إنشاء الرصيف، وقد قام المهندس محمد عادل بشرح واف لجميع مراحل إنشاء الرصيف وحتي الانتهاء منه، وتم عمل جولة ميدانية للتعرف علي ما تم إنجازه من عمل علي أرض الواقع.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام في مستهل الشهر الجاري بافتتاح مشروع رصيف 85/3 بطول 433 مترا، والمعروف برصيف الأخشاب، والمقرر أن يتم استخدامه فى تداول الحبوب والأخشاب، تم الانتهاء منه بتكلفة 390.6 مليون جنيه، ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح ، وحجم تداول 5 ملايين طن / سنة .

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.