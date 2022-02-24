وفد طاقة النواب يواصل تفقد المشروعات القومية في بورسعيد

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها من التنمية والمشروعات القومية في كل ربوع مصر في طل القيادة السياسية الواعية التي تسابق الزمن من أحل تحقيق أعلى معدلات التنمية، مؤكدا خلال ترأسه وفد برلمان في زيارة لعدد من المشروعات والمصانع ببورسعيد أن ما يحدث على أرض بورسعيد من مشروعات غير مسبوق أيضا مع تزايد المشروعات والاستثمارات.

ومن جانبه، قال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة على هامش الزيارة إن زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد كاتت تستهدف الوقوف على عدد من المشروعات والمصانع والتركيز على البعد البيئي لها وكانت زيارة موفقة، حيث تفقد الوفد مصنع سنمار وهو من أكبر الاستثمارات العندية في مصر، مشيرا إلى نهضة بورسعيد في حجم الاستثمارات، إضافة إلى حقل غاز ظهر بغرب بورسعيد الذي يتولى نقل الغاز من مياه شرق المتوسط العميقة، وهو من أكبر حقول الغاز في العالم والذي جعل مصر دولة مصدرة للغاز بعد أن كانت دولة مستوردة.

وفي إطار زيارتها ليورسعيد لليوم الثاني، تقفد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عددًا من المصانع ببورسعيد حيث زار الوفد مساء امس مصنع بيراميذ للكاوتش.

وتفقد وفد طاقة النواب اليوم في ختام زيارته محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف، وهي من ابرز المشروعات ببورسعيد

واستقبل أمس محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وفد النواب واستعرض في لقاء بمر المحافظة ابرز المشروعات والاستثمارات بمحافظة بورسعيد، كما زار الوفد مصنع سنمار للبتروكيماويات وهو باستثمارات هندية تبلغ مليار ونصف مليار.