وفد صيني يبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عرض شعبان فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة

استقبل صباح اليوم الخميس ، اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي وفدا صينيا من مقاطعة ” جيانجشي” بهدف التعرف علي المنطقة الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية المستهدفة من الجانب الصيني، وكذا تيسير سبل التعاون فيما بين رجال أعمال “جيانجشي” ونظرائهم المصريين في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين .

وعرض شعبان فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة .

من جانبها، أكدت رئيسة الوفد على اهتمام الجانب الصيني بالتواجد فى مشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من حوافز ومزايا قادرة على جذب العديد من الاستثمارات من مختلف الدول، مشيرة إلى أهمية المنطقة من خلال موقعها الاستراتيجي ووجودها ضمن مبادرة الحزام والطريق وهو ما يجعلها علي رأس اهتمامات الجانب الصيني.

وأضافت أن كثيرا من الشركات الصينية تدرس إقامة مشروعات متنوعة داخل العين السخنة بعد نجاح بعض الشركات عالميا المقامة داخل المنطقة الصناعية الصينية، ودعت رئيسة الوفد الهيئة الاقتصادية لزيارة مقاطعة “جيانجشي ” للتعرف عليها تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع المنطقة في بعض المشروعات.

وأعلنت الهيئة الاقتصادية في وقت سابق عن تقدم إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا من لفائف الحديد والمواسير الصلب على مساحة 2 مليون متر مربع باستثمارات متوقعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار وتوفير ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة .