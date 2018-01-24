وفد صينى يزور القاهرة لبدء إجراءات استيراد التمور

❏ 5 آلاف طن حدًا أدنى للصادرات المستهدفة الصاوى أحمديزور وفد صينى القاهرة، خلال شهر مارس المقبل، لبدء إجراءات استيراد التمور المصرية، ومعاينة الأراضى والمزارع، وتحديد الأصناف المطلوب تصديرها.وكشف محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن كميات التمور المستهدف تصديرها ل

❏ 5 آلاف طن حدًا أدنى للصادرات المستهدفة

الصاوى أحمد

يزور وفد صينى القاهرة، خلال شهر مارس المقبل، لبدء إجراءات استيراد التمور المصرية، ومعاينة الأراضى والمزارع، وتحديد الأصناف المطلوب تصديرها.

وكشف محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن كميات التمور المستهدف تصديرها لأول مرة إلى الصين لن تقل الموسم الحالى عن 5 الآف طن فى الفترة من (مايو – سبتمبر)، متوقعا ارتفاعها إلى 50 ألف طن فى الموسم التالى 2019.

وأعلنت وزارة الزراعة، أمس، موافقة جمهورية الصين الشعبية رسميا، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، بعد تأكدها من كل الإجراءات المتبعة، لضمان جودة وسلامة الحاصلات المصرية، فضلا عن المباحثات الفنية التى عقدت بين الجانبين الفترة الماضية، والتى تم خلالها شرح الخطوات التى اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية.

وكشف «البلتاجى» أن الصين، والتى تعد من أهم الأسواق فى العالم، طلبت بشكل رسمى خلو المزارع المصرية من «سوسة النخيل»، وهو ما سيتم تأكيده للوفد.

وتتنوع التمور المصرية بين «البارحى» و«المجدول» و«الصقعى» و«السيوى» و«الصعيدى».

من جهة أخرى، كشف البلتاجى عن وجود مباحثات مع الجانب الأسترالى لفتح سوق جديدة أمام صادرات التمور، التى تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا.

وأكد ياسر خيال، مدير مركز المعلومات فى اتحاد منتجى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الحجر الزراعى الصينى وافق على استيراد التمور المصرية بعد وصول ملف متكامل عن نشاط إنتاجها والميزات والمواصفات الفنية المتعلقة بالآفات وطرق مكافحتها.

وأكد تقرير مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر تستهدف رفع التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألفا سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يؤدى إلى تحقيق زيادة فى الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة.

وأوضح تقرير مركز البحوث الزراعية، أن محصول التمور فى مصر يعتبر محصولاً إستراتيجيا، وتحتل مصر حاليا المركز الأول فى إنتاجه على المستوى العالمى قبل إيران والسعودية ويقدر إنتاجها السنوى بحوالى 1،3 مليون طن ما يعادل %17.7 من الإنتاج العالمى المقدر بنحو 7.5 مليون طن.

وأكد «خيال» أن الصين يوجد بها 27 مليون مسلم يحتاجون التمور الرطبة فى رمضان، لافتا إلى أن الصين أكبر سوق استهلاكية فى العالم، ويفضل المستهلك هناك المنتجات المصرية نظرا لمذاقها الجيد فضلا عن جودتها العالية.

وأشار وزير الزراعة فى بيان أمس، إلى أن نجاح مصر فى إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين يعود للتنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها، كذلك الأصناف الجديدة من نخيل البلح التى يجرى حاليا التوسع فى زراعتها.

وأعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة «يناير-نوفمبر» من العام الماضى، بنحو %3.4 لتبلغ 1.99 مليار دولار مقابل 1.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.