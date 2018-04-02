وفد صينى من 10 شركات فى مصر

سمر السيدزار وفد مكون من 10 شركات صينية مصر، لبحث فرص التعاون المشترك فى المجالات السياحية والزراعية.وعلى هامش اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة، بمقاطعة هاينان لتبادل الزيارات المشتركة بين الجانبين، علاوة على فتح فرص للتعاون

سمر السيد

زار وفد مكون من 10 شركات صينية مصر، لبحث فرص التعاون المشترك فى المجالات السياحية والزراعية.

وعلى هامش اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة، بمقاطعة هاينان لتبادل الزيارات المشتركة بين الجانبين، علاوة على فتح فرص للتعاون فى مجالات السياحة والزراعة والتسويق الإلكترونى.

قال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تلك الزيارة تعتبر الأولى للوفد الصينى فى مصر، مشيراً إلى أنهم عرضوا التعاون المشترك بالقطاعات العقارية، والسياحة، والزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، والمجالات الطبية.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يتضمن تبادل الزيارات المشتركة بين الجانبين المصرى والصينى، والمشاركة المصرية فى أحد المعارض، التى تنظمها مقاطعة هاينان فى ديسمبر المقبل، وتبادل الوفود السياحية بقصد العلاج.

عول منير على تنمية فرص التجارة المشتركة بين الجانبين فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المقاطعة تصدر مصنعات الأسماك، والبلطى، وهذه تمثل فرصة للتعاون، مشيراً إلى أن إمكانية تصدير المنتجات المصرية كالموالح، والعنب، والبلح، والتمور.

ذكر أن الجمعية تقوم بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة عن كيفية التعاون بين الجمعية وأعضائها من جانب والغرفة الصينية التى تضم 1500 شركة من جانب آخر.

تابع: «يمكن التعاون فى مجالات تطبيقات الهاتف المحمول والتسويق الإلكترونى، وهناك أحد المستثمرين الذين حضروا ضمن الوفد لديه رغبة فى عمل نظم الميكنة الأفضل للمطاعم، وتمثل فرصة يمكن أن تستفيد منها مصر».

تتمثل أبرز مجالات عمل وفد الشركات الصينية فى اللوجيستيات، والاستيراد، والتصدير، والزراعة، والإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات والأغذية.

قال لى زيجى، الذى ترأس الوفد، ورئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية بمقاطعة هاينان فى تصريح لـ»المال»، على هامش اللقاء، إنهم زاروا منطقة تيدا الصينية بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الى أن خطوات بحث فرص الاستثمار بالمنطقتين ما زالت تحت الدراسة، ولا يوجد أى شئ حاليًا بشأنها.

أضاف زيجى، أن هدف الزيارة زيادة التعاون والتواصل بين غرفة الصناعة بمقاطعة «هاينان» الصينية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وقال إن الوفد لم يلتقى خلال الزيارة- التى انتهت أمس، وبدأت آواخر الأسبوع الماضى- بأى مسئول حكومى.

يشار إلى أن شركة تيدا الصينية تقوم بتطوير وإدارة مساحة قدرها 6.5 كيلو متر مربع، منطقة اقتصادية، خاصة فى شمال غرب خليج السويس، بما فى ذلك مشروعات البنية الأساسية مثل شبكات المياه، والطرق، والكهرباء، والاتصالات، والصرف الصحى وغيرها.

كان أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر إنشاء مدينة صينية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بين الحكومتين المصرية، والصينية، وعلى مساحة 14ألف فدان، تتضمن منطقة صناعية، وتجارية، وإدارية.

قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن شركات مصرية تشارك فى المعرض الصينى الدولى للاستيراد، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة فى مارس الماضى، عن أنها وقعت مع مثيلتها الصينية اتفاقا لمشاركة مصر بمعرض الصين الدولى للواردات، الذى ينظم خلال الفترة من 5-10 نوفمبر المقبل، بمدينة شنغهاى الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف دول العالم.