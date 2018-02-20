وفد صينى متخصص فى التنمية الزراعية يبحث الفرص المتاحة بمطروح

تفقد عدد من المشروعات مع عرض رؤية علمية للمساهمة فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعلوش محافظ مطروح: نجحنا فى الحصول على 60 مليون يورو من الإيفاد معتز محمود استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وفدا صينيا متخصصا فى مجال التنمية الزراعية بحضور السيد الإمام السكرتير العام والمه

تفقد عدد من المشروعات مع عرض رؤية علمية للمساهمة فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعلوش

محافظ مطروح: نجحنا فى الحصول على 60 مليون يورو من الإيفاد

معتز محمود

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وفدا صينيا متخصصا فى مجال التنمية الزراعية بحضور السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والدكتور نعيم مصيلحى مدير مركز بحوث الصحراء، والمهندس سلامة عبد الرحمن مستشار التنمية الزراعية بالمحافظة والمهندس حسين السنينى مدير عام الزراعة.

حيث أشاد الوفد الصينى بجهود تنمية المحافظة خاصة فى القطاع الزراعى مع عرض خبرتهم فى ذلك المجال خاصة فى اعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحى والتنمية المستدامة.

وتفقد الوفد الصينى خلال زيارته لمطروح مركز بحوث الصحراء ومصنع تصنيع الصوف وبعض الوديان التى تمت تنميتها من خلال اقامة سدود حصاد مياه الامطار، وبعض الوديان التى تحتاج الى تنميتها، والاطلاع على الانظمة والامكانيات الزراعية المعمول بها فى التنمية الزراعية بالصحراء، كما تفقد الوفد لقرية علوش والمساهمة فى وضع رؤية علمية بيئية للاستفادة من مياه الصرف الصحى هناك.

بينما أكد أبو زيد خلال اللقاء ترحيبه بالوفد الصينى مع أهمية تبادل الخبرات والتعاون من أجل تحقيق تنمية مستدامة للاجيال القادمة، واستعرض المحافظ أهم جهود المحافظة فى تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمطروح لتحتل مكانتها العالمية خاصة فى مجال الاستثمار مع تحقيق الاستغلال الامثل لمواردها وامكاتياتها، وتحقيق مشروعات على ارض الواقع تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من100 مليار جنيه كان آخرها التوقيع على مشروع ديزنى لاند بتكلفة 3,3 مليار دولار على مساحة 5080 فدانا.

كما أكد جهود المحافظة فى مجال التنمية الزراعية، ومنها نجاحها بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولى فى الحصول على 60 مليون يورو من منظمة الإيفاد.

واكد محافظ مطروح حرصه على إنشاء واقامة مزيد من الآبار والخزانات لتجميع مياه الامطار بالمناطق المحرومة بالقرى والنجوع خاصة فى المناطق الصحراوية النائية بمطروح، مع أهمية دعم مثل هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الانشطة الزراعية فى اطار جهود المحافظة فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الانتاجية الزراعية و الحيوانية وخدمة المزارعين فى كافة أنحاء المحافظة.

وفى نهاية اللقاء منح الوفد الصينى هدية تذكارية لمحافظ مطروح، كما أهدى اللواء علاء أبو زيد درع المحافظة تقديرا للوفد على اهتمامه وزيارته لمطروح.