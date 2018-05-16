وفد صينى فى واشنطن هذا الأسبوع للتفاوض على تسوية النزاع التجارى

خالد بدر الدينأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بواشنطن الأربعاء، إن ملكية الحكومة الصينية من أذون الخزانة والسندات الأمريكية صعدت بحوالى 11 مليار دولار خلال مارس الماضى ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة شهور ليرتفع الإجمالى إلى حوالى 1.19 تريليون دولار برغم تزايد التوترات التجارية بين أكبر

خالد بدر الدين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بواشنطن الأربعاء، إن ملكية الحكومة الصينية من أذون الخزانة والسندات الأمريكية صعدت بحوالى 11 مليار دولار خلال مارس الماضى ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة شهور ليرتفع الإجمالى إلى حوالى 1.19 تريليون دولار برغم تزايد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ويرى محللون إن الصين يمكنها استخدام ممتلكاتها الضخمة من السندات و أذون الخزانة الأمريكية كوسيلة ضغط فى نزاعها التجارى مع الحكومة الأمريكية أثناء وجود وفد صينى هذا الأسبوع فى محاولة لتهدئة المخاوف من نشوب حرب تجارية ولتسوية الخلافات بين البلدين والتى وصفها ويلبور روس وزير التجارة الأمريكية بأنها خلافات عريضة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن حكومة بكين مازالت أكبر دائنة أجنبية فى العالم لأذون الخزانة والسندات الأمريكية بعد اليابان التى تراجعت ملكيتها لهذه الأوراق المالية بحوالى 16 مليار دولار ليهبط إجمالى حوزتها منها إلى حوالى 1.04 تريليون دولار لتنزل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2011 .

وبات الطلب الأجنبى على الديون الأمريكية مسألة حرجة مع قيام حكومة واشنطن بالحد من الاقتراض لسد العجز المزايد فى الميزانية والذى من المتوقع أن يتسع ليتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2020 وسط سياسة تخفيضات الضرائب و زيادة الإنفاق التى ينفذها ترامب رغم تفاقم أعباء الديون التى تضحمت فى ظل إدارة الرئيس باراك أوباما .

ومع ذلك فقد باعت وزارة الخزانة الأمريكية ديونا بحوالى 73 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام بعد أن اقترضت حوالى 488 مليار دولار فى أعلى مستوى فصلى خلال الربع الأخير من العام الماضى لدرجة أن ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكى أكد فى مقابلة مع تليفزيون بلومبرج هذا الشهر إن سوق أذون الخزانة الأكثر قوة وسيولة فى العالم وإن هناك معروضا وفيرا منها و لكنه يعتقد إن السوق قادر على استيعابه بسهولة.

وشهد شهر مارس الماضى تصاعد سريع فى التوترات التجارية بعد أن أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جديدة مرتفعة على واردات الحديد والألومنيوم و فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة عشرات المليارات الدولارات بهدف تقليص الإنتاج الصناعى الضخم فى الصين وتعهدت بكين باتخاذ تدابير انتقامية مماثلة.

وارتفع الاحتياطى الأجنبى الصينى بحوالى 8 مليار دولار فى شهر مارس الماضى بعد أن تراجع فى فبراير لأول مرة منذ أكثر من عام وسط التقلبات فى الأسواق المالية العالمية كما زادت قيمة اليوان بحوالى 8 % مع تزايد القيود المالية التى منعت رؤوس الأموال من الخروج من الصين.

ومن ناحية أخرى اشترت روسيا في مارس الماضي أذون خزانة أمريكية بحوالى 13.5 مليار دولار للشهر الثالث على التوالى ليرتفع إجمالي ملكية روسيا من الدين الأمريكي إلى حوالى 100 مليار دولار وذلك لأن روسيا تقوم بإعادة تخزين احتياطياتها الأجنبية التي انخفضت بشكل كبير إلى مستويات عام 2003 المتدنية مع هبوط أسعار البترول منذ عام 2014 نفط العام الماضي.

ولكن مع ارتفاع أسعار البترول هذا العام حتى الآن ومع هدوء الأوضاع الاقتصادية يمكن لروسيا إعادة تخزين احتياطياتها من الديون الأمريكية أكثر الاستثمارات أمانا في العالم.

ويقول خبراء إنه يمكن أن يكون لدى روسيا المزيد من الاحتياطيات الأمريكية في الحسابات الخارجية في الملاذات الضريبية مثل سويسرا وجزر كايمان ولكسمبورغ التي تمتلك جميعها حيازات أمريكية أكثر بكثير من روسيا وهذا يعنى أن حيازات روسيا تبلغ ضعف الحجم الحالى.

