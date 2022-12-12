وفد صندوق المحاصيل الدولي يزور البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة

استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث بوزارة الزراعة وفدًا من المتخصصين في صندوق المحاصيل الدولي (crop trust ) بالتعاون مع المعاهدة الدولية بشان الموارد.

قالت د نفين عبدالفتاح، مدير البنك القومي للجينات، إن الزيارة استمرت لمدة 4 أيام، وذلك لتقييم أداء البنك وفقًا للمعايير الدولية لبنوك الجينات في العالم، ضم الوفد كلا من Dr Hugh Pritchard -Dr Jean Hanson – Dr Muhammad Shahid – Dr Nelissa Jamora – Petra Pajdakovic،وفي حضور د هنية الاتربي- رئيس البنك القومي للجينات سابقا والمستشار للبنك حاليا.

وقد أشاد الوفد بالعاملين بالبنك القومي للجينات وبكفاءتهم وقدراتهم العلميه كما اشادوا بالبنك وانه سيكون “leader” لبنوك الجينات في منطقه الشرق الاوسط.

من ناحيته، استقبل د محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وفد صندوق المحاصيل الدولي واطلاعه علي تقييمهم للعاملين بالبنك القومي للجينات واداءهم ومدي قدرتهم علي العمل بكفاءة.