وفد صحه النواب يزور بورسعيد لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

انطلق وفد برلماني من لجنة الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمنابعة تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة.

وقام الوفد بزيارة مستشفي 30 يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمه للمواطنين .

كما تفقد الوفد البرلماني اقسام المستشفي التى تحتوي علي ٤٨ سرير طواريء ،وأقسام وحدات الغسيل الكلوي وقسم العيادات الذي يشمل اقسام الباطنه والأطفال بجانب غرفتين للعمليات .

وطالبت الدكتورة سهير عبد الحميد بضرورة التنسيق بين هيئة التامين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية تخفيفا علي المواطنين ، وسرعه إنشاء مكتب خدمه عملاء لتحويل المرضي لأماكن قريبة نظرا لوجود تحويلات بعيدة عن محل السكن .

ومن المقرر ان يلتقي وفد صحة النواب بمحافظ بورسعيد ومتابعة سير العمل في مستشفيات والوحدات الصحية التابعه للمحافظة تحت مظله التامين الصحي الشامل .

وطالب الوفد بإعادة تعريف المغترب والمقيم في محافظات منظومة التامين الصحي الشامل ،ومن يشمله التأمين الصحي الشامل بعد رصد لجنة الصحة بمجلس النواب بافراز التطبيق العملي عن أن أغلب الحالات المترددة علي المستشفيات متلقية الخدمة داخل المنظومة من المغتربين،

وبوجوب تعديل تعريف المغترب ومن له الحق في تلقي الخدمة تداركا لكافة المحافظات التي تشمل خدمة التامين الصحي .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الألفي والنائبة أمنية رحب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب أحمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .