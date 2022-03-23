استثمار

وفد صحة النواب يتفقد أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي

استقبل الدكتور محمد عبد الباسط مدير المستشفي الوفد البرلماني
ياسمين فواز 2:10 م, الأربعاء, 23 مارس 22 2:10 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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تفقد وفد برلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب للدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي .

واستقبل الدكتور محمد عبد الباسط مدير المستشفي الوفد البرلماني الذي شرح للوفد خطة اعمال تطوير مجمع الاقصر الدولي ومدي جاهزيته لاستقبال المرضي .


وتفقد الوفد وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ووحدة طب الاسرة.


واطلع الوفد على آخر مستجدات الأعمال الطبية وميكنتها لتسهيل تسجيل الرعاية الصحية للمواطنين في المجمع الطبي.

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وتفقد الوفد المباني الطبية للمجمع وكذلك أعمال التطوير في كافة الأقسام وكذلك قسم الطوارئ الذي سيستقبل المواطنين بعد الانتهاء منه خلال شهرين .

كما تفقد الوفد اقسام الرعاية للوقوف علي مدي جودة الاسرة والاجهزة الطبية داخل وحدات الرعاية والعناية .

يذكر ان وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الاقصر لمتابعة اعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

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وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضية و مركز طب الأسرة بالقرنة – مرکز أرمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبة بإسنا، مرکز – اسنا .

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة في نهاية الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز إسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز إسنا.

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ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد والدكتور محمود عزب.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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