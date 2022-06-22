وفد شركات عقارية سعودية يزور القاهرة لاستعراض الفرص المتاحة بالمدن الجديدة

يعتزم وفد مكون من 30 رجل أعمال وشركات عقارية سعودية زيارة مصر خلال الأسبوع المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المحلية، وتحديداً فى بعض المدن العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.

قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن الزيارة تتضمن حضور عدد من كبرى شركات التطوير السعودية والتى أبدت اهتماماً سابقاً بالاستثمار فى مصر، ومن المخطط إجراء عدة لقاءات مع وزير الإسكان عاصم الجزار، بجانب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وأكد فوزى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن زيارة الوفد السعودى، والذى يتبع اللجنة العقارية بالاتحاد العام للغرف بالمملكة، تأتى استكمالاً لزيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والتى نتج عنها عدة اتفاقيات وصفقات مهمة فى مختلف القطاعات فى مصر.

وأوضح أن برنامج زيارة الوفد السعودى والتى تمتد لأسبوع كامل، يتضمن عدة فعاليات مهمة، أولها لقاء بين الشركات السعودية وعدة كيانات للتطوير العقارى فى مصر، بهدف تبادل الفرص وبحث إمكانية الدخول فى شراكات أو استحواذات، كما سيخصص يوم لزيارة وتفقد تطور الأعمال الإنشائية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: تم الاتفاق على إجراء جولة ميدانية يوم الثلاثاء المقبل داخل مدينة الجلالة للتعرف على خطة الحكومة فى التنمية واستعراض الفرص المتاحة، يليها تنظيم زيارة لمدينة العلمين الجديدة، لرؤية تطورها على أرض الواقع، بخلاف استعراض كل محاور وخطط الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى نظراً لاهتمام الشركات الخليجية بتلك المنطقة.

جدير بالذكر أنه تم أمس توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة 8 مليارات دولار، بين شركات مصرية وسعودية خلال اجتماع منتدى الأعمال بين البلدين.