وفد شركات روسي يتفقد المنطقة الحرة بالإسكندرية وعددًا من المصانع

زار وفد يضم عددا من الشركات الروسية وممثلين عنها المنطقة الحرة بالإسكندرية وعدد من المصانع بها، قبل أيام قليلة من انضمام مصر بشكل فعلي إلى مجموعة البريكس يناير المقبل.

كما قام الوفد بزيارة إلى بعض مصانع التصدير خارج المنطقة الحرة بمنطقة مرغم الصناعية.

والتقي الوفد الروسي الذي تكون من أصحاب شركات وممثلي نحو ٢٠ شركة روسية، عددا من مسؤولي الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسكندرية ومسؤولي الإدارة المركزية لخدمات المستثمرين، فضلاً عن أعضاء في جمعية مستثمرين المنطقة الحرة.

وتأتي زياره الوفد الروسي ضمن عدة اجتماعات مع بعض أطياف مجتمع الأعمال فى الإسكندرية.

وتضمنت الجولة مصانع لتصدير الفاكهة، وتصدير الملابس الجاهزة، ومواد غذائية، ومنسوجات.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الروسي اجتماعا بالغرفة التجارية بالإسكندرية.