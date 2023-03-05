وفد شباب عربي يزور مركز الإعلام الأمني لـ«الداخلية».. والمشاركون: «إمكانيات هائلة» (فيديو)

استقبل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، وفدًا من الشباب المشاركين بالملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة وفود من 11 دولة عربية، من أجل التعرف على إمكانيات المركز التقنية والتكنولوجية، ضمن فعاليات عام الشباب العربي، وفي اطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع الشباب.

وقالت إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم العالي، إن الملتقى يهدف إلى خلق جيلًا إعلاميًا واعيًا ومدركًا بأهمية الخبر الصادق.

وأجرى الوفد جولة داخل القطاع للتعرف على طبيعة عمله، والدور المنوط به في تغطية كافة فعاليات وزارة الداخلية، خاصة في توضيح الحقائق وبث الرسائل الإعلامية التي تتعلق بجهود الوزارة الاحترافية بكافة وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية.

وأشادت الطالبة عبير العمري من سلطنة عمان، بما شاهدته داخل المركز، قائلة: “تلك الزيارة هامة للغاية لطلبة الإعلام، حيث أتاحت لنا الفرصة للتعرف على الإعلام الأمني ومسئولياته ومهامه، وكنا لا نعلم شيئًا عن الإمكانيات الهائلة التي رأيناها”.

وأضاف كريم علي منسق عام المشروعات بوزارة الشباب والرياضة، أنهم سعوا لتوضيح ما يجرى من عمل داخل المركز الإعلامي الأمني للوفود العربية من مختلف الجنسيات، خاصة المجهود المبذول.

ونظمت فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية، من قبل وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والإدارة العامة للعلاقات الخارجية والدولية، خلال الفترة من (25-28) فبراير الجاري، بمشاركة وفود 11 دولة عربية، وهم: (البحرين، السعودية، قطر، اليمن، عمان، الأردن، السودان، فلسطين، تونس، المغرب، مصر)، ضمن فعاليات عام الشباب العربي، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واستهدف الملتقى 100 مشارك شاب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وباحثين الماجستير والدكتوراه بكليات وأقسام الإعلام، والاتصال والتوثيق داخل الجامعات والمعاهد والأكاديميات المختلفة المصرية.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” يوضح كواليس زيارة وفد الشباب العربي، وآراء بعض المشاركين: