وفد سياحى يزور الصين أكتوبر

تدشين خط طيران مباشر.. وتحويل الأقصر لمدينة خضراء ثروت عجمى: 3 إلى %5 نسب الإشغالات المال ـ خاص كشف ثروت عجمى، مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن تفاصيل اللقاء الذى عقد مؤخرًا بين محمد بدر محافظ الأقصر ووانج رونج رئيس لجنة مقاطعة قوانج دونغ الصينية، وذلك لمناقشة توطيد العلاقات السياحية والزراعي

تدشين خط طيران مباشر.. وتحويل الأقصر لمدينة خضراء

ثروت عجمى: 3 إلى %5 نسب الإشغالات

المال ـ خاص

كشف ثروت عجمى، مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن تفاصيل اللقاء الذى عقد مؤخرًا بين محمد بدر محافظ الأقصر ووانج رونج رئيس لجنة مقاطعة قوانج دونغ الصينية، وذلك لمناقشة توطيد العلاقات السياحية والزراعية بين البلدين، مؤكدًا أنه من المقرر إرسال وفد من رجال الأعمال للمقاطعة خلال شهر أكتوبر المقبل لبحث زيادة أعداد السائحين الصينيين.

وأضاف عجمى لـ”المال”، أنه من المقرر التباحث حول إمكانية تدشين خط طيران مباشر بين المقاطعة والأقصر عن طريق شركة طيران صينية وبواقع رحلة واحدة أسبوعيًّا، لآفتا إلى أن معدل إنفاق السائح الصينى منخفض، ولكن نظرا لتردى الأوضاع السياحية بالمدينة فهناك محاولات لتنشيط الحركة.

يذكر أن أعداد السائحين الصينيين الوافدين لمصر شهدت ارتفاعًا بنسبة %88 خلال النصف الأول من عام 2017 بعد توافد 159 ألف سائح صينى، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وقضوا 928 ألف ليلة سياحية بزيادة %113.

ونوه مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن توقف رحلات الطيران الشارتر الوافدة للمدينة ما عدا السوق الألمانية، نافيا معرفته بالسبب الرئيسى وراء ذلك، مضيفا أن نسب إشغالات فنادق الأقصر تتراوح بين 3 و%5 قائلاً: “هناك ركود سياحى خلال هذه الفترة بشكل عام”.

ولفت إلى أن هناك مقترحًا لتحويل الأقصر لمدينة خضراء، منوهًا بعدم معرفته بالتفاصيل، لافتًا إلى أن مقاطعة قوانج دونغ من أكبر المقاطعات الصينية اقتصاديًّا وأيضًا من خلال السكان وتطور التكنولوجيا.

وكان محافظ الأقصر التقى برئيس لجنة مقاطعة قوانج دونغ للمؤتمر الاستشارى السياسى لبحث زيادة أعداد السائحين الصينيين لمحافظة الأقصر باعتبارها من أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم، وأوضح الجانب الصينى أن هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات الودية بين البلدين، والاستماع إلى مقترحات وآراء الجانب المصرى.

ومن جانبه، أوضح المحافظ أن السياحة هى الركيزة التى يقوم عليها الاقتصاد فى المحافظة، معربًا عن إمكانية إقامة أى حفلات للأوبرا بالأقصر بالتعاون مع الجانب الصينى، مشيرًا إلى أنه سيتم التخطيط لوضع عدد من البرامج لزيادة التبادل السياحى.

ورحب المحافظ بمقترح الجانب الصينى فى إقامة مكتب سياحى فى مقاطعة قونج دونغ يكون هدفه التعريف بمحافظة الأقصر، وتقديم كل المعلومات عنها إلى سكان المقاطعة الصينية، مشيرًا إلى أنه خلال العام الجارى ستتم ترجمة العلامات الاسترشادية بالمناطق الأثرية إلى اللغة الصينية.

وحاولت “المال” الاتصال بهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة؛ لمعرفة إمكانية إقامة المكتب السياحى بالمقاطعة الصينية بالتعاون مع المحافظة ولكنه لم يرد.