وفد سوداني يطلع على مبادرة «رواد النيل» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر

زار وفد سوداني رفيع المستوى الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك؛ للاطلاع على تجربتهما في مجال دعم ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة في مصر.

وضم الوفد السوداني كل من مدير عام الفروع بالبنك المركزي السوداني، ومدير قطاع التمويل متناهي الصغر بالبنك، بالإضافة إلى مسئولين من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والضرائب.

تجربة مبادرة رواد النيل

وقالت الدكتورة هبه لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن الوفد السوداني، تعرف على البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها مبادرة رواد النيل، ودورها في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، وخلق فرص عمل، ومساعدة الشباب على تأسيس مشروعات خاصة بهم، وأيضا دعم المشروعات القائمة على التوسع والنمو وزيادة قدراتها التنافسية محليا وفي الأسواق الدولية.

وأضافت أن الوفد السوداني، اطلع على تجربة المبادرة الناجحة في التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية والمهتمة بريادة الأعمال ومنها مؤسسات الأمم المتحدة التنموية، وبرنامج الولايات المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الجامعات الأوروبية؛ وذلك في تقديم برامج مشتركة لدعم رواد الأعمال في مصر.

وأشارت «لبيب» إلى نجاح المبادرة، من خلال برامجها وخدماتها المختلفة منذ تدشينها عام 2019، في مساعدة الآلاف من المشروعات والشركات ورواد الأعمال، بداية من مراحل بلورة الأفكار وإعداد دراسات الجدوى ودعم التحول الرقمي والتشبيك مع المستثمرين وفتح الأسواق سواء في الداخل أو دعم العمليات التصديرية.

وأكدت أن مبادرة رواد النيل خلقت تأثيرًا كبيرًا في مجال البحث والتطوير وتعميق القدرات التصنيعية وتطوير منتجات جديدة وحل المشكلات القائمة، واتخاذ خطوات أوسع نحو زيادة القدرات التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن برامج المباردة نجحت في تطوير أكثر من 150 منتجًا.

قطاع التمويل متناهي الصغر

و قال جمال خليفة، مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الوفد السوداني تعرف، خلال زيارته للاتحاد، على البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لقطاع التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، بالإضافة إلى المبادرات التي يقدمها البنك المركزى، لقطاع المشروعات متناهية الصغر والشمول المالى.

وأضاف أن الوفد اطلع على تفاصيل مشروع برنامج الترقية المؤسسية الذي يجري تنفيذه بالتعاون بين البنك المركزي والاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترقية جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة (ج) بما يتيح لها توسيع نشاطها، إيمانًا بالدور الحيوي الذي يلعبه التمويل متناهي الصغر في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.

برامج البنك المركزي

ويأتي دعم ورعاية البنك المركزي لبرنامج الترقية المؤسسية، الذي يستهدف رفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصري لزيادة قدراتها التمويلية في إطار اهتمام البنك بصناعة التمويل متناهي الصغر، وسعيًا منه لإتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي.