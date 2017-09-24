وفد سنغافوري يزور غدا موانئ بورسعيد

أمانى العزازى يزور وفد سنغافوري، غدا الاثنين، موانئ بورسعيد، بصحبة الدكتورة، سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصاديه وقناة السويس.وهذه أول زيارة لوفد سنغافوري عقب الزيارة الأسيوية التي قاما المسوؤلان المصريان، إلى سنغافورة وفيتنام الشهر الما

أمانى العزازى

يزور وفد سنغافوري، غدا الاثنين، موانئ بورسعيد، بصحبة الدكتورة، سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصاديه وقناة السويس.

وهذه أول زيارة لوفد سنغافوري عقب الزيارة الأسيوية التي قاما المسوؤلان المصريان، إلى سنغافورة وفيتنام الشهر الماضى.

وعن تفاصيل الزيارة، كشف مصدر مطلع لـ”المال”، أنه من المقرر أن تصطحب نصر ومميش الوفد السنغافورى، إلى ميناء شرق بورسعيد غدا لمعاينة الأرصفة البحرية الجارى إنشائها حاليا والمنطقه الصناعية.

وأوضح أن تلك الجولة تسبقها جلسة مفاوضات وتقديم عرض توضيحى للمشروعات والفرص الاستثماريه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت الوزيرة والفريق أعلنا فى ختام زياراتهما لسنغافوره عودة هيئة موانئ سنغافورة لمائدة المفاوضات مرة أخرى لإدارة وتشغيل محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد وذلك بعد توقف المفاوضات لشهور ماضية.

وجاء ذلك خلال عقد الجانبين جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري ووزير النقل في سنغافورة وكذا كبار مسئولي الميناء بحضور سفير مصر لدى سنغافورة محمد أبو الخير .

وقد اتفق الجانبان على عمل زيارة ميدانية من وفد رفيع المستوى من مسئولي ميناء سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ٢٥ نوفمبر الجارى لاستكمال الأعمال طبقا للمخطط العام المشروع ميناء شرق بورسعيد .

وتحدث الفريق مهاب مميش وقتها عن نجاح الاتفاق على عودة ميناء سنغافورة PSA للعمل بشرق بورسعيد يعد خطوة هامة وايجابية لرفع تصنيف ميناء بورسعيد عالميا بالنسبة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .و يساهم في استقدام الخطوط الملاحية العالمية ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية في قناة السويس مما يساهم في رفع إيرادات القناة والدخل القومي.