وفد سعودى فى القاهرة للتأكد من جودة الحاصلات الزراعية

أحمد اللاهونى: يزور وفد حكومى سعودى من وزارة البيئة والمياه والزراعة القاهرة مطلع مارس المقبل، للوقوف على آخر التطورات التى اتخذتها مصر فى عملية فحص الحاصلات الزراعية، وبحث إمكانية استئناف استيرادها منها مرة أخرى. وحظرت السعودية استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال المو

أحمد اللاهونى:

يزور وفد حكومى سعودى من وزارة البيئة والمياه والزراعة القاهرة مطلع مارس المقبل، للوقوف على آخر التطورات التى اتخذتها مصر فى عملية فحص الحاصلات الزراعية، وبحث إمكانية استئناف استيرادها منها مرة أخرى.

وحظرت السعودية استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وتوقعت مصادر مسئولة بوزارة التجارة، أن يصل الوفد السعودى إلى القاهرة خلال فبراير الحالى أو مطلع مارس بحد أقصى، للاطلاع على الإجراءات التى استحدثتها وزارتا الزراعة والتجارة بشأن التأكد من جودة الحاصلات، وتنفيذ زيارة ميدانية للمزارع ومعامل الاختبار.

واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة مؤخرا نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وذكرت المصادر أن هناك مفاوضات مع الدول العربية لوضع آلية ثابتة لمنع تكرار سيناريو حظر صادرات الحاصلات الزراعية، من خلال الحظر الفردى على الشركات صاحبة الشحنات غير المطابقة للمواصفات وعدم فرض الحظر على الدولة بشكل عام، لما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على السمعة المصرية فى باقى الأسواق.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن عن نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، مقابل 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث استيراد للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل %45 من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار، تلاها فى المرتبة الثانية الدول الأوروبية خارج «الاتحاد» بنحو 872.566 ألف طن، تمثل %23 من إجمالى الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.