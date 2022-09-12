وفد زراعي فرنسي يزور مصر لفتح آفاق تعاون جديدة

شهدت وزارة الزراعة جولة تفقدية لوفد فرنسي من الشركات الزراعية الفرنسية، والذي زار معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس المركز.

وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أن الدكتور حازم مهاود مدير معهد الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية استقبل وفد الشركات الزراعية الفرنسية المتخصصة في مجالات الأسمدة والمبيدات الزراعية والري والتحكم الحيوي وبحضور الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي للمتبقيات وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأضاف البيان أنه تم زيارة عدد من الأنشطة من وفد الشركات لمقر مكز البحوث خلال جولتهم بجمهورية مصر العربية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور حازم مهاود مدير معهد الهندسة الزراعية أهمية الدور البحثي الذي تقوم بها الشركات للنهوض بالقطاع.

وفي بداية اللقاء قام الدكتور حازم مدير المعهد بعرض توضيحي عن دور معهد الهندسة الزراعية، وأكد أن هذه الزيارة تهدف لفتح آفاق جديدة في مجال التعاون الزراعي بين الجانبين.

وفي أثناء الزيارة أجرى الوفد الفرنسي زيارة لأحد المعامل التابعة لمعهد الهندسة الزراعية وبختام تلك الزيارة أثنى الوفد على الإمكانات التي تتمتع بها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والذي يعد قاطرة التنمية الزراعية في مصر.