وفد زراعى فى طوكيو لمناقشة 5 ملفات رئيسية

الأرز والتصنيع والمليون ونصف فدان أبرزهاالمال ــ خاصتوجه وفد زراعى مصرى للعاصمة اليابانية «طوكيو» منذ أيام، ضم مسئولى الحجر الزراعى وعدد من المصدرين؛ لبحث زيادة سبل التعاون بين الجانبين، وتشهد المناقشات حاليا 5 ملفات رئيسية، هى زيادة إنتاجية محصول الأرز، وتنشيط حركة التبادل التجارى،

الأرز والتصنيع والمليون ونصف فدان أبرزها

المال ــ خاص

توجه وفد زراعى مصرى للعاصمة اليابانية «طوكيو» منذ أيام، ضم مسئولى الحجر الزراعى وعدد من المصدرين؛ لبحث زيادة سبل التعاون بين الجانبين، وتشهد المناقشات حاليا 5 ملفات رئيسية، هى زيادة إنتاجية محصول الأرز، وتنشيط حركة التبادل التجارى، والتعاون فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير المتحف الزراعى، ومنظومة التصنيع.

أكد الدكتور حسين الحناوى، رئيس اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة فى تصريحات لـ«المال»، أن زيارة الوفد الزراعى لليابان تتضمن مناقشة العديد من المشروعات، على رأسها استنباط سلالات جديدة من الأرز تمتاز بقصر مدة زراعتها وتحملها للظروف البيئية الشديدة قليلة الاستهلاك للمياه، خاصة أن اليابان تعتبر الدولة الرائدة فى إنتاج وزراعة الأرز.

ووفقاً لمجلس الأعمال المصرى اليابانى، فإن إجمالى الاستثمارات اليابانية فى مصر تقدر بنحو 771.5 مليون دولار، منها 385 مليون دولار فى القطاع البترولى.

وأوضح الحناوى أن الزيارة ستبحث أيضا مدى إمكانية زيادة حركة الصادرات والواردات وتبادل الحاصلات الزراعية بين البلدين، فضلاً عن الأغذية الطازجة.

ووفقا لبيانات المجلس، فإن حجم الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه والبقوليات بلغ 2.2 مليار دولار العام الماضى، ومن المرجح أن يرتفع بنحو %15 فى 2017 نتيجة لتحرير سعر الصرف.

يشار إلى أن اليابان تدرس دخول الموالح المصرية والعنب إلى أسواقها، وجار استكمال إجراءات السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية إليها، وتشمل قائمة صادرات الخضروات الرئيسية البصل والخرشوف والفواكه ومن بينها البرتقال والفراولة.

وقال صفوت الحداد، نائب الوزير لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن التعاون الحالى مع الجانب اليابانى يشمل مشروعات إدارة المياه، وترشيد استخداماتها، فى عدد من المناطق، خاصة بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن توعية المزارعين بالاستخدام الأفضل والمستدام للمياه؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأكد الحداد أن الوفد الزراعى المصرى يبحث حاليا زيادة فرص الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى باعتباره أحد مجالات التعاون الواعدة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التعاون فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ودعم الجانب اليابانى لوزارة الزراعة المصرية لتطوير المتحف الزراعى المصرى.

ولفت إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال اليابانيين سيقومون بزيارة مصر؛ للتعرف على السوق بشكل أوضح لرغبتهم فى الاستثمار فى الأقطان والنباتات الطبية والعطرية وعدد من المشروعات الزراعية الكبرى.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فقد سجلت الصادرات الزراعية خلال العام الماضى نحو 4.6 مليار دولار، وتشمل صادرات بستانية “فريش” بقيمة 2.2 مليار دولار وصادرات زراعية مصنعة بقيمة 2.4 مليار دولار، بينما تخطط وزارة الزراعة للوصول بحجم الصادرات الزراعى لـ8 مليارات دولار خلال 5 سنوات.