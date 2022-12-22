وفد زراعة النواب يتفقد مشروع الخدمات المميكن بالوادي الجديد

تفقد وفد برلماني من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، حديقة 30 يونيو ومشروع مجمع الخدمات المميكن بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال الزيارة الميدانية التى بدأتها اللجنة لمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس لتفقد عدد من المشروعات القومية.

وكان في انتظار الوفد البرلمانى عدد من الأطفال الذين استقبلوا الوفد بالأغاني الشعبية والوطنية تعبيرا عن فرحتهم بزيارتهم للمحافظة.

واستمع الوفد البرلمانى لاستعراض من محافظ الوادى الجديد بشأن مشروع مجمع الخدمات المميكن والذى يعد أول مجمع خدمات مميكن بالمحافظات وتصل تكلفته إلى مليار جنيه، معلنا افتتاحه في شهر مارس المقبل.

كما قام النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة بزرع نخلة بالإنابة عن الأعضاء، ضمن مبادرة إزرع نخلة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وفد اللجنة بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، عدد مع اللقاءات خلال الزيارة، في مقدمتها لقاء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وكذلك القيادات الشعبية.

كما يعقد الوفد لقاء جماهيريا مع عدد من المزارعين بالمحافظة للاستماع إلي المشكلات التى تواجههم في قطاعي الزراعة والرى.

وقال النائب هشام الحصرى، إن الهدف من الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة هو الوقوف على طبيعة وواقع الأوضاع في قطاعي الزراعة والرى ومتابعة ما يتم من مشروعات جديدة في المحافظات بتوجيهات من القيادة السياسية التى احدثت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

ويضم الوفد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.