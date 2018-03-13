وفد رينو العالمية يزور مصانع السيارات للبت في دراسات التجميع

جولات ميدانية على مدار يومين خالد نصير :"كيا" تقدم دعم فنى لمصانع المكونات لتعزيز فرص التصدير لكوريا أحمد نبيل- أحمد شوقى- شريف عيسى يجرى وفد من شركة رينو العالمية جولات ميدانية مع ممثلى الشركة المصرية العالمية للسيارات eim، وكلاء العلامة…

جولات ميدانية على مدار يومين

خالد نصير :”كيا” تقدم دعم فنى لمصانع المكونات لتعزيز فرص التصدير لكوريا





أحمد نبيل- أحمد شوقى- شريف عيسى

يجرى وفد من شركة رينو العالمية جولات ميدانية مع ممثلى الشركة المصرية العالمية للسيارات eim، وكلاء العلامة الفرنسية، لتفقُّد عدد من خطوط الإنتاج التابعة لشركات تجميع السيارات المحلية، ضمن دراساتها لتجميع بعض طرازاتها.

وأضاف مصدر مسئول بالمصرية العالمية أن تلك الزيارة تأتي فى الوقت الذى تسعى فيه eim للتحول من استيراد كل سياراتها إلى التجميع المحلي لتلبية احتياجات السوق من مختلف طرازات رينو.

تاتى زيارة الوفد الفرنسى بعد أيام من الإعلان عن توقيع كيا عقد تجميع بعض سياراتها محليًّا بخطوط إنتاج مصانع المصرية الألمانية للسيارات.

فى هذا الصدد قال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان القابضة المالكة للمصرية العالمية للسيارات eim، إن تجميع رينو محليًّا ما زال قيد الدراسة حتى الآن، مطالبًا بضرورة وجود رؤية شاملة لاتجهات الدولة فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها.

وأكد أن المصرية العالمية تسعى لعقد اجتماعات بين ممثلين من كيا موتورز العالمية، ومصنعى المكونات المحليين؛ بهدف دعم فرص تسويق وتصدير المكونات، تماشيًا مع توجه الدولة بضبط ميزان المدفوعات، عبر زيادة الصادرات بهدف دعم قيمة العملة المحلية فى مواجهة العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن وفدًا من كيا العالمية يجري زيارات لعدد من مصانع المكونات؛ بهدف تقديم الدعم الفنى لها، بما يؤهل للتصدير لمصانع السيارات الكورية.