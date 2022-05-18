وفد رواندي يزور مدينة بدر الصناعية لبحث التعاون الاستثماري المشترك

زار وفد رواندي ، يضم 74 رجل اعمال، المنطقة الصناعية بمدينة بدر اليوم الأربعاء بحضور ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والسفارة الرواندية بالقاهرة، وعددًا من قيادات جمعية المستثمرين.

و تفقد الوفد الرواندي، عدداً من المصانع بمنطقة مستثمري بدر، شملت مصانع هوكسيتر للأدوية، يونيفرت للصناعات الغذائية، يونيستار لوحدات الإضاءة، نوفال للأجهزة الكهربائية، الشركة الاستثمارية لتصنيع مواد البناء، وماش لمستحضرات التجميل، للإطلاع على حركة التطوير و جودة المنتجات بالمصانع القائمة بمنطقة بدر الصناعية، إلى جانب إبرام صفقات تجارية الأمر الذي يسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ورواندا.

وأشاد الوفد، بمستوى جودة المنتجات و تطور أساليب الإنتاج و التسويق، إذ تستخدم تلك المصانع أحدث المعدات و الوسائل التكنولوجية في الإنتاج، إضافة إلى تطوير مهارات العمال وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، وتطبيق اشتراطات السلامة و الصحة المهنية.

من جهته؛ قال المهندس بهاء العادلي عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إن اللقاء مع وفد رجال الأعمال الرواندي تناول تجربة التنمية الاقتصادية بروندا و التعرف على احتياجات السوق الرواندي من المنتجات المصرية والتي تلقى رواجاً كبيراً هناك.

وأضاف أن زيارة وفد رجال الأعمال الروانديين لمنطقة بدر الصناعية تعزز فرص التعاون التجاري في القطاعات الواعدة، والعمل على إقامة استثمارات مشتركة.

وكشف العادلي، عن أن عدد المصانع بمدينة بدر يبلغ نحو 1200 مصنعا يعمل منها 681 مصنعا و الباقي تحت الإنشاء، موزعة بين قطاعات الصناعات «الهندسية، الدوائية، المعدنية، النسيجية، الكيماوية، والغذائية، الأثاث و مواد البناء »، ويعمل بالمدينة أكثر من 40 ألف عامل وفنى.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي جعلت مدينة بدر من أكثر المدن الصناعية جذباً للاستثمار، في مقدمتها شبكة الطرق الجديدة التي نفذتها الدولة، فضلاً عن قربها من الموانئ، والذى جعلها محط أنظار الشركات العالمية والمحلية.