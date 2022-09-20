وفد رجال أعمال من الكويت يبحث فرص الاستثمار المشتركة مطلع أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة لـ “المال” أن وفدا من رجال الأعمال من الكويت سيزور مصر مطلع شهر أكتوبر القادم، لعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من نظرائهم، وبحث فرص الاستثمار فى كلا البلدين.

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن الاجتماع يعقد بتنظيم من مجلس الأعمال المصرى الكويتى الذى يرأسه المهندس ابراهيم العربي، ومن المقرر أن يضم الوفد عددا من المستثمرين العاملين فى عدة مجالات مهمة منها قطاعات “العقارات، الصناعة، والتجارة” .

أضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات ومقابلات ثنائية مغلقة بين مستثمرى مصر والكويت لتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية توسيع المشروعات القائمة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 -2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وفد الكويت يبحث فرص التبادل التجاري

وايضا سيتم بحث فرص زيادة التبادل التجارى بين الجانبين من الموضوعات الرئيسية التى ستطرح على رأس الاجتماعت ، وفقا للمصادر .

جدير بالذكر أن تشكيل مجلس الاعمال المصري الكويتى يتضمن المهندس محمد عبد المنعم شركة اتلانتيك اندستر ليمتد والمهندس طارق توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن ، ومحمد حلاوة شركة جريد لاند جروب للصناعات الغذائية ، والمهندس احمد السويدى شركة السويدى الكتريك ، وعرفات ماجد شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية .

كما تتضمن عضوية المهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، والمهندس محمد الخشن شركة ايفرجو للاسمدة ، وعواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، والدكتور أحمد الكيلانى الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبكو” ، والدكتور رياض أرمانيوس شركة ايفا فارما، وعبده عبد الحميد شركة شولح للاثاث.