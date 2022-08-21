وفد رجال أعمال تركى يزور مصر لبحث الفرص المتبادلة

يزور وفد من رجال الأعمال والمصنعين الأتراك مصر الثلاثاء المقبل، لعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من نظرائهم، وبحث فرص الاستثمار فى كلا البلدين.

مصادر: حضور مرتقب لمستثمرى السيارات والزراعة والمنسوجات والسلع الاستهلاكية والأثاث

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن المنتدى يعقد بتنظيم من مجلس الأعمال المصرى التركى، ومن المقرر أن يضم الوفد عددا من المستثمرين العاملين فى عدة مجالات مهمة منها قطع غيار السيارات، المعدات الزراعية، وصناعة مواد البناء، وكذلك السلع الاستهلاكية.

وأشارت المصادر إلى وجود رجال أعمال من قطاعات الأطعمة والمشروبات، وصناعة الأثاث، إضافة إلى المنسوجات والملابس.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماعات فى أحد فنادق وسط القاهرة، على أن تجرى مقابلات ثنائية مغلقة بين مستثمرى مصر وأنقرة لتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية توسيع المشروعات القائمة، لافتة إلى أن الملتقى سينعقد لمدة يوم واحد، لكن هناك لقاءات ربما تعقد فى اليوم التالى.

وأوضحت أن الفاعليات ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2017 والذى شهد آخر منتدى مصرى تركى شارك فيه وفد من اتحاد الغرف والبورصات التركية، إضافة إلى 80 من رجال الأعمال المصريين، و20 من نظرائهم يمثلون شركات صناعات غذائية وهندسية وكيميائية ونسيج وطاقة وزراعة وخدمات.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد عملية تنسيق قام بها مجلس الأعمال المصرى التركى، بغرض تعزيز العلاقات الثنائية من خلال عمليات التجارة والاستثمار المباشر.

وتتوقع المصادر أن يشهد الملتقى إبرام عدد من الاتفاقيات، وكذلك تشكيل تحالفات بين المصدرين، لتبادل السلع بين مصر وتركيا وخطوة لبداية عودة العلاقات بين الشعبين.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد قال أول أمس الجمعة، إن الشعب المصرى شقيق ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه، مضيفا وفقا لتصريحات نقلتها الوكالة الرسمية لتركيا: «لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت».