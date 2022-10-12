وفد دبلوماسي سنغافوري رفيع المستوى يزور الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة من الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الموافق 12/10/2020 برئاسه اللواء بحري نهاد شاهين – رئيس مجلس الإدارة – وفدا دبلوماسيا سنغافوريا رفيع المستوى برئاسة السفير GOH KIAN سفير الجمهوريه السنغافورية بالقاهرة.

تأتي تلك الزياره في إطار سلسلة من الاجتماعات المباشره والافتراضية التي تم عقدها بين الجانبين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم من وزاره النقل وقطاع النقل البحري للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة المصري السنغافوري في مجال النقل البحري بما في ذلك المشروعات الاستثمارية والتحول الرقمي والتدريب.

وشملت الزياره اجتماع موسع تناول أهم المشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هيئة الموانئ السنغافورية PSA وعدد من الشركات السنغافوريه، حيث اعرب الجانبين عن حرصهم ورغبتهم الأكيدة في تدعيم أوجه التعاون المشترك.

كما تضمنت الزياره جوله ميدانيه تم من خلالها تفقد بعض المشروعات الاستثماريه وعلى راسها محطة تحيا مصر متعدده الاغراض على الأرصفة من 55 الى 62 بميناء الاسكندريه وكذا متحف الهيئه ومحطه الركاب السياحيه.

وفي ختام الزياره فقد نوه السفير السنغافوري انه قد وجد في هيئه ميناء الاسكندريه العديد من الفرص الاستثمارية والمجالات الواعده والتي يهتم الجانب السنغافوري بالمشاركه فيها في إطار العلاقات المصرية السنغافورية المتميزة.