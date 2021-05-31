نقل وملاحة

وفد دبلوماسي برئاسة القنصل الهندي يتفقد أحوال طاقم «إيفر جيفن»

جميع طاقم السفينة من دولة الهند
نادية سلام 9:56 م, الأثنين, 31 مايو 21 9:56 م, الأثنين, 31 مايو 21

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استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدًا من سفارة الهند برئاسة السيدة آر. جايشرى، القنصل الهندي لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها السيد سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشئون القنصلية بسفارة الهند، ود. محمد حامد علي، مساعد القنصل الهندي. تأتي الزيارة بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، المحتجزة حاليًّا بمنطقة الانتظار في البحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

جاء اللقاء عقب قيام الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقُّد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء على طلب القنصلية الهندية بالقاهرة، وهو المطلب الذي حظي باهتمام وترحيب من قِبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

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خلال اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي، مشيدًا بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند؛ والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يحرص سيادته دائمًا على دعم كل سبل التعاون.

كما أكد الفريق ربيع حرصه الدائم  ومنذ بداية الأزمة على توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحًا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تُبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدّخر جهدًا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعًا.

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من جانبها قدمت السيدة آر. جايشرى، القنصل الهندي بالقاهرةـ الشكر إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، وأعربت عن خالص تقديرها لكل التسهيلات التي تقدمها هيئة قناة السويس للطاقم الهندي، مثمّنة جهود الهيئة ونجاحها في إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها،

كما عبرت جايشرى عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس في خدمة التجارة العالمية، متمنية سرعة انتهاء المفاوضات لحلّ أزمة السفينة البنمية بصورة ودّية.

وقدّمت السيدة آر. جايشرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مساندته للهند في ظل أزمة كورونا بإرسال مساعدات طبية معربة عن وافر الامتنان والتقدير لهذا الدعم الإنساني والسلوك الراقي.

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في نهاية اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع هدية تذكارية إلي السيدة آر. جايشرى؛ تقديرًا وتعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين.

جدير بالإشارة أن الهيئة كانت قد استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بشأن الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم؛ لظروف شخصية طارئة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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