وفد خارجية النواب يتوجه إلي كوريا الجنوبية

غادر القاهرة ظهر اليوم، النائبان طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وطارق الخولى، أمين سر اللجنة، متوجهين إلى سول عاصمة دولة كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري المصغر، عددا من اللقاءات مع المسئولين وأعضاء البرلمان الكوري الجنوبي، فى إطار تدعيم علاقات الشراكة بين البلدين، ويحمل الجانب المصري على أجندته عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها مجريات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا، بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.