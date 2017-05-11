وفد حكومى فى الكويت لبحث استئناف تصدير الحاصلات الزراعية

❐ مصدر: إعادة تحليل الشحنات المرفوضة للتأكد من عدم مطابقتها ❐ الحناوى: عدم إبلاغنا بالمواصفات الجديدة يظلم المصدرين ❐ البلتاجى: فحص الشحنات فى «المركزى لمتبقيات المبيدات» يقلل المخالفاتالصاوى أحمدعلمت «المال» أن وفدا حكوميا، يضم مسئولى وزارتى التجارة والزراعة، سيزور الكوي

❐ مصدر: إعادة تحليل الشحنات المرفوضة للتأكد من عدم مطابقتها

❐ الحناوى: عدم إبلاغنا بالمواصفات الجديدة يظلم المصدرين

❐ البلتاجى: فحص الشحنات فى «المركزى لمتبقيات المبيدات» يقلل المخالفات

الصاوى أحمد

علمت «المال» أن وفدا حكوميا، يضم مسئولى وزارتى التجارة والزراعة، سيزور الكويت الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة رفض دخول بعض أصناف الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدولة العربية الشقيقة فى محاولة لاستئناف التصدير.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ «المال»، أن السلطات الكويتية وافقت على طلب مصرى بإعادة تحليل الشحنات المصرية المرفوضة للتأكد من صحة عدم جودتها.

وأصدرت السلطات الكويتية قبل أيام قرارا بحظر استيراد خضراوات وفواكه من 3 دول عربية، وشمل القرارالبصل والجوافة والخس من مصر، و جميع أنواع الزهرة «القرنبيط» والملفوف من الأردن، والجزر من سلطنة عمان.

وقال حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، إن دول الخليج بدأت تشديد إجراءات الاستيراد، لترقى إلى مستويات دول الاتحاد الأوروبى، منتقدا عدم إبلاغ الجهات المصرية المسئولة، بالمستجدات التى تطرأ على مواصفات الواردات الزراعية المسموح بدخولها، وهو ما يمثل ظلما للمصدرين المصريين.

وأشار إلى أن القرار الكويتى سيضر المصدرين الملتزمين ويعرضهم لخسائر فادحة، مما يستلزم فرض إجراءات مشددة تضمن جودة الصادرات المصرية، بما يحافظ على سمعتها فى الخارج.

وأصدرت وزارتا التجارة والزراعة قرارا مشتركا قبل أيام يقضى بمتابعة وفحص جميع شحنات الحاصلات الزراعية من خلال المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، وهو معمل مرجعى ويحظى باعتراف دولى.

وأكد الحناوى أن هذا الإجراء سيضمن الرقابة على جميع الصادرات الزراعية ويتلافى جميع الأخطاء التى أضرت بها فى عدد من الأسواق الدولية.

وتعتبر الكويت الدولة العربية الرابعة التى تمنع دخول الصادرات المصرية إليها، بعد حظر الإمارات دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه، والسعودية للفلفل، والسودان للسلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة، خلال الشهور الماضية.

وكشف محسن البلتاجى، رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، عن إجراء اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين بين الجانبين المصرى والكويتى، لإقناع الأخير بإلغاء قرار وقف الاستيراد من مصر.

وقال إن الجانب المصرى طلب من الكويت قائمة بأسماء الشركات الزراعية التى صدرت تلك الشحنات المرفوضة.

وصدر قرار حظر الكويت استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، والتى عقد خلالها جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية إلى الكويت، بنهاية العام الماضى، نحو 180 مليون دولار، مقابل 17 مليونا عام 2006، بزيادة %946، وفقا لبيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.