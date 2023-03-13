وفد جمهورية زيمبابوي يزور مصنع سيديكو لأدوية الأورام لاكتساب الخبرات

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رفيع المستوى من جمهورية زيمبابوي مصنع سيديكو لمستحضرات وأدوية الأورام.

استمع الوفد الأفريقي ومرافقوه لشرح مفصل من مسئولي الشركة عن طبيعة نشاط المصنع وطاقته الإنتاجية ومراحل العمليات التصنيعية والتي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في الإنتاج واختبارات الجودة والأمان والفعالية والصلاحية والمعامل وغيرها من التقنيات الحديثة التي يضمها المصنع الذي تم افتتاحه حديثًا.

عبر الدكتور على الغمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو، عن سعادته باستقبال الوفد الأفريقي، حيث تؤكد هذا الزيارة على التعاون الجاد والمثمر بين مصر والدول الأفريقية في مكافحة وعلاج الأورام خلال السنوات القادمة، خاصة وأنّ أفريقيا هي الامتداد الطبيعي والجغرافي والتاريخي والثقافي لمصر.

كما تعد السوق الأفريقية من الأسواق البكر المليئة بفرص هائلة للنمو خاصة في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية.

وجه «الغمراوي» الشكر والتقدير لهيئة الدواء المصرية والجهات المعنية بقطاعي الدواء والرعاية الصحية في مصر منذ انطلاق فكرة إقامة مصنع سيديكو لمستحضرات الأورام.

وقال إن أدوية الأورام تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على موازنات الدول الأفريقية التي تعاني بالفعل من تحديات وضغوط كبيرة.

وأشار إلى أن تصدير أدوية الأورام المصنوعة بأيد مصرية في مصنع سيديكو الأول من نوعه في مصر، سيخفف من الضغوط المالية على تلك الموازنات، ويحقق للدول الافريقية الأمن الدوائي، نظرًا لأنّ مصنعنا ينتج أدوية الأورام بتكاليف أقل من مثيلاتها الأجنبية بنسب تتراوح من 30 إلى 60%.

وأشاد الوفد الأفريقي بالتكنولوجيا المتطورة التي يضمها مصنع سيديكو والذي يتم تشغيله طبقًا لأعلى مستويات الكفاءة والجودة والخبرة.

وأكد أن المصنع يعكس التقدم الكبير الذي تمكنت مصر من احرازه في توطين الصناعات الدوائية بها، ورغبة بلاده في استلهام التجربة المصرية في هذا المجال داعيًا لمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات خلال الفترة القادمة.

تم افتتاح مصنع سيديكو لمستحضرات وأدوية الأورام في فبراير الماضي على مساحة 1250 متر مربع. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 10 مليون فيال في العام، ومن المتوقع ان يصل حجم مبيعاته إلى 1,358 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.