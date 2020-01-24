وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية يبحث الفرص الاستثمارية بالرياض

محاولة البحث عن شراكات في الخليج لتحقيق الاستفادة المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين

بدأ وفد المستثمرين المصريين من أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اجتماعاتهم مع المستثمرين بالرياض ثاني محطاتهم الخليجية، وذلك بهدف استكشاف البيئة الاستثمارية، قبل مغادرتهم إلى الإمارات العربية المتحدة.

واجتمع الوفد مع بعض رجال الأعمال بغرفة الرياض فى السعودية، بعد يوم من لقاءات بعض المستثمرين السعوديين في غرفة جدة، قبل السفر والتوجه لإمارة دبى بالإمارات آخر محطات الوفد، وذلك بهدف استكشاف البيئة الاستثمارية، ومحاولة البحث عن شراكات في الخليج لتحقيق الاستفادة المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وأوضحت مصادر مشاركة بالوفد لـ” المال ” أن المباحثات حول الفرص الاستثمارية شملت عدة قطاعات فى مقدمتها قطاع الاستثمار العقارى بين عدد من الشركات العقارية الممثلة بالوفد وبعض عدد من الشركاء المحتملين فى الجانب السعودى.

وأضافت المصادر، أن المباحثات التى يتم إجراؤها متنوعة ولم تقتصر على الاستثمارات فى القطاع العقارى فقط ، لكنها كانت تحتل أبرز الأحاديث والمناقشات واستحوذت على جزء هام من التفاهمات التى لن يتم الإفصاح عن تفاصيلها إلا بعد بلورة بعض الاتفاقيات إذا تمت.

وكان وفد المستثمرين المصريين أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية قد استهل اجتماعاته فى السعودية مع بعض المستثمرين السعوديين في غرفة جدة، و وعقب وصول الوفد لجدة التقى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى، وتم خلال اللقاء إهداء درع جمعية رجال الأعمال للقنصل العام في جدة ، وقام بتسليم الدرع الدكتور عبد المنعم حافظ والوفد المرافق.

ويضم الوفد سبعة أعضاء من المستثمرين وجمعية رجال أعمال الإسكندرية وهم المهندس مصطفى كرام من شركة سوليك للاستثمار العقارى، والمهندس مجدى الصيصة نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والمهندس مصطفى منير مدير شركة كابيتال للاستثمار العقارى.

كما يضم الوفد الدكتور عبدالمنعم حافظ رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ناصر خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو الجمعية، ومصطفى العشماوى من شركة الأهرام للأوانى، والدكتور خالد حافظ .