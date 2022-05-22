وفد «جايكا» يزور منشآت «الرعاية الصحية» بالأقصر ويُشيد بمستوى الخدمات

كشفت هيئة الرعاية الصحية عن زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لعدد من منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، بهدف الإطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وذلك لتقديم الدعم الفني والتقني الملائم على كل المستويات، بما يضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفد جايكا خلال زيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية

وتابعت الهيئة في بيانها، خلال الزيارة تفقد وفد (جايكا) مستشفى حورس التخصصي والتي تخدم أهالي مركز ومدينه أرمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى وحدة طب أسرة البغدادي بمركز ومدينة البياضية، مرورًا بفرع الهيئة بالأقصر، حيث تفقد وفد (جايكا) يرافقهم عدد من قيادات هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل بمحافظة الأقصر، أقسام التسجيل الطبي للمواطنين، ثم التعرف على الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت سواء خدمات الرعاية الأولية بدءًا من من طبيب الآسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشؤون المستفيدين بالمنشآت.

فيما أشاد الوفد بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة، مما يبرهن الإقبال الملحوظ الذي شاهدوه خلال الزيارة من المواطنين على تلقي الخدمة الطبية، مؤكدين تقدم وتطور شكل الخدمة الطبية المقدمة في المنشآت، بحسب بيان الهيئة.

كما ثمَّن أعضاء وفد جايكا التحدي الكبير الذي تواجهه الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير والتكيف مع النظام الصحي الجديد في المقابل من العديد من العادات والتقاليد والنظم القديمة كأحد أكثر التحديات التي تواجهها الهيئة وخصوصًا في إقليم جنوب الصعيد، ونوه الوفد بأن إنشاء وحدة خاصة للاهتمام بالاستقصاء والتعرف على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع هي نقطة تحول رئيسية لشكل تقديم الخدمة الطبية.

أهمية التعاون بين جايكا وهيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل

وفي ختام الزيارة، أكد الوفد أهمية التعاون بين جايكا وهيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل، للوصول إلى الإدارة المُثلى للمطالبات مما يسهم في تحسين دعم وتقديم الخدمات الطبية وفق الاحتياجات المطلوبة، مؤكدًا دور الهيئة المباشر كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.