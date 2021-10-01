وفد «جايكا» والبنك الدولي والصحة العالمية والوكالة الفرنسية يؤكد استمرار دعمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمصر

خلال تفقد وفد من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

تفقد وفد من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

شملت الجوله مستشفي النصر التخصصي للأطفال، والرمد التخصصي، ومركزي طب أسرة العرب وعلى بن أبي طالب، بهدف التعرف على تطبيق المنظومة وأثارها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة.

وقال الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد إن الوفد الدولى تابع خلال جولته المنشآت التابعة للهيئة واطلع على منظومة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة المقدمه لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وباستحداث تلك المنشآت العديد من الخدمات الطبية بجودة عالمية داخل نطاق المحافظات للمنتفعين بما يوفر عليهم عناء ومشقة السفر لتلقي العلاج، إضافة إلى عمليات التسجيل الطبي الإلكتروني والميكنة والتحول الرقمي للخدمات التي تحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسر حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويُسر.

وأشار إلى أن الإشادة الدولية للوفد بالمنظومة الصحية المطبقة ببورسعيد تعد دليلا على نجاح تطبيق أكبر مشروع للاصلاح الصحي بمصر والذي يعد تجربة رائدة على المستويين العربي والافريقي.

ولفت إلى تأكيد الوفد استمرار دعمه لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، باعتباره شريكا للنجاح والتنمية لأكبر مشروع طبي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

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وفد دولى يتابع مستشفيات الرعاية الصحيه ببورسعيد

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