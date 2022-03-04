استثمار

وفد تليفزيوني روماني في زيارة تعريفية لمصر

تستضيف وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وفدًا من إحدى القنوات التليفزيونية الرومانية الشهيرة، في زيارة تعريفية للمقصد السياحية المصري. وتتضمن الزيارة الأماكن السياحية في كل من القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ وذلك لإعداد محتوي فيلمي…

دعاء محمود 5:56 م, الجمعة, 4 مارس 22 5:56 م, الجمعة, 4 مارس 22

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تستضيف وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وفدًا من إحدى القنوات التليفزيونية الرومانية الشهيرة، في زيارة تعريفية للمقصد السياحية المصري.

وتتضمن الزيارة الأماكن السياحية في كل من القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ وذلك لإعداد محتوي فيلمي وثائقي ومحتوي تليفزيوني لعرض عدد من الحلقات التليفزيونية التي تبرز الجمال والتنوع الذي يتميز به المقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المختلفة.

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ومن جانبه، أشار ماجد أبو سديرة رئيس المكاتب السياحية بالهيئة أن هذه الاستضافة تأتي في إطار الخطة الترويجية لوزاة السياحة والآثار لتنويع وتحديث آليات الترويج السياحي والتي من بينها استضافة ممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من كل دول العالم للترويج للمقصد السياحي المصري.

واستهل الوفد برنامجه السياحي بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث أعربوا خلال الزيارة عن انبهارهم بما شاهدوه من عظمة في بنائها، كما قاموا بزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حيث استقبلهم مدير العلاقات العامة بالمتحف، كما قام بإهدائهم بعض المواد الدعائية عن المتحف وعن المقصد السياحي المصري.

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ومن المقرر أن يستكمل الوفد برنامجه السياحي بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ.

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بقلم دعاء محمود

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