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وفد تدريب الموانئ يشهد اليوم افتتاح محطة حاويات ميناء طنجة المغربي

فى ختام مهمة وفد معهد تدريب الموانى بتدريب عدد 110 ونّاش باستخدام المحاكيات.
أماني العزازي 1:27 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21 1:27 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

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يشهد الدكتور أكرم سليمان مدير معهد تدريب الموانى اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح محطة حاويات شركة طنجه اللاينس بميناء طنجة المتوسطي بدولة المغرب الشقيقة، والتي أنشئت بالشراكة بين شركات مرسا ماروك المغربية، و كونت شب الايطالية، ويورجيت الالمانية- بالإضافة إلى تفعيل عقد المصاحبة لمنتسبي الشركة.

جاء ذلك فى ختام مهمة وفد معهد تدريب الموانى بتدريب عدد 110 ونّاش باستخدام المحاكيات.

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ويأتي ذلك من منطلق دور معهد تدريب الموانئ في تأهيل الكوادر البشرية البحرية بمصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا لدعم صناعة النقل البحرية والتعاون بين مصر والمغرب فى مجال النقل البحري

وفد تدريب الموانئ يشهد اليوم افتتاح محطة حاويات ميناء طنجة المغربي

وكان الدكتورأكرم سليمان السلمي عميد المعهد التقي بمقر شركة مارسا ماروك بالمملكة المغربية والمهندس سعيد السباعي رئيس مجلس إدارة شركة طنجة اللاينس، وطارق همان مدير الموارد البشرية بالشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي،

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واستعرض عميد المعهد مجالات الأنشطة المختفلة من بينها الرقمنة في الإدارة والتى حصل المعهد مؤخراً على المركز الأول في منافسات الجائزة العالمية في مجال التحول الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروفة باسم “Run Smarter Awards 2020”.

كما شهدت فعاليات زيارة سليمان للمغرب بحث سبل التعاون مع رشيد الهادي، مدير ميناء الدار البيضاء ومحمد باجو مدير الموارد البشرية بالميناء حيث تباحثا في كيفية توطيد العلاقات في مجال تدريب الكوادر البشرية واحتياجات الميناء من البرامج التأهيلية والتدريبية للعاملين.

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عميد تدريب المواني يلتقي رئيس ميناء طنجه المغربي

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بقلم أماني العزازي

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