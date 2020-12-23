نقل وملاحة

وفد «تدريب الموانئ» يؤهل كوادر تحالف «طنجة المغربي» لتشغيل محطة الحاويات الجديدة

حيث يعد المتدربون الجدد باكورة العاملين بالمحطة الجديدة (تحت الإنشاء)، ومن المقرر أن يتم افتتاحها أول يناير 2021.
أماني العزازي 8:16 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 8:16 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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انتهى معهد تدريب الموانئ من تأهيل عدد 110 متدربين جدد على قيادة الأوناش العملاقة بمحطة حاويات شركة تانجه أليانس (تحالف طنجة) بميناء طنجة المتوسطي بالمملكة المغربية لمدة استمرت قرابة شهرين ونصف الشهر، حيث يعد المتدربون الجدد باكورة العاملين بتلك المحطة الجديدة (تحت الإنشاء)، ومن المقرر أن يتم افتتاح المحطة أول يناير 2021.

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معهد تدريب الموانئ يدرب العاملين بميناء طنجة

وتابع طاقم المدربين من أساتذة معهد تدريب الموانئ تجربة دخول سفينة حاويات عملاقة، أمس الثلاثاء 22 ديسمبر، وعمليات تفريغها بحمولة 3500 حاوية من السفينة على وجه السرعة قبل الافتتاح الرسمي وقبل يومين من انتهاء التدريب، حيث قام المتدربون وفي أثناء الاختبارات النهائية بتنفيذ العمل المطلوب بكفاءة وفعالية ودون تدخُّل من المدربين.

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ونالت تجربة تشغيل وتفريغ سفينة الحاويات بميناء طنجة اهتمام وإشادة مشرفي الشركة الذين أثنوا على هذا الإنجاز وتقدموا بالشكر لطاقم التدريب المصري بمعهد تدريب الموانئ.

يأتى ذلك فى إطار دور معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى تدريب وتأهيل العاملين بمحطات الحاويات بموانئ الدول العربية.

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بقلم أماني العزازي

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