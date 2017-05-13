وفد تجاري يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة بالسعودية

غادر القاهرة، منذ قليل، وفد من وزارة التجارة والصناعة والجمارك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى اجتماعات اللجنة السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، والتى ستعقد خلال يومى 14-15 مايو بالرياض.

ويضم الوفد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، مع وفد وزارة التجارة والصناعة المكون من اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وسعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الحجر الزراعى ورئيس هيئة التنمية الصناعية فى زيارة للسعودية للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التجارية المصرية.

وسيتم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة (15) للجنة التجارية المشتركة والتى ترأسها وزيرا التجارة فى البلدين، والتى بحثت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتتناول الاجتماعات عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز حركة التجارة البينية ودعم التعاون الجمركى، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل البيانات إلكترونيا فى مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين، وإزالة كافة العقبات التى تعترضها والتعاون فى مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والزراعية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعى والبيطرى والأغذية والدواء والصحة والنقل وتفعيل التعاون الصناعى بين البلدين.