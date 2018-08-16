وفد تايلاندى يبحث صفقات تجارية بالقاهرة قبل نهاية العام

سمر السيديرتب المكتب التجارى التايلاندى، لزيارة وفد تجارى رسمى للقاهرة قبل نهاية العام الجارى، يترأسه وزير التجارة، ويحضره عدد من مسئولى عدد من الوكالات للترويج للصادرات والسياحة والاستثمار.وصرح مسئولى مكتب الشئون التجارية التايلاندى لدى القاهرة، لـ«المال»، أن الزيارة ستشهد عقد الاجت

سمر السيد

يرتب المكتب التجارى التايلاندى، لزيارة وفد تجارى رسمى للقاهرة قبل نهاية العام الجارى، يترأسه وزير التجارة، ويحضره عدد من مسئولى عدد من الوكالات للترويج للصادرات والسياحة والاستثمار.

وصرح مسئولى مكتب الشئون التجارية التايلاندى لدى القاهرة، لـ«المال»، أن الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة، علاوةً على التوقيع على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، مشيرين إلى أن المكتب استقبل مؤخراً بعض الاستفسارات من شركات بلاده عن كيفية الاستثمار بالسوق المصرية.

وأكدوا أن أحد المستثمرين التايلاندين، بدأ فى إنشاء مصنع للورق بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات نحو 100 مليون دولار.

فى السياق ذاته قال تاليرنجساك فونجسامسورن، وزير مفوض لمكتب الشئون التجارية التابع للسفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة، إن المكتب يستعد لزيارة وفد تجارى للقاهرة، برئاسة وزير التجارة، وحضور مسئولى عدد من الوكالات المعنية بالترويج للصادرات والسياحة والاستثمار، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال، بهدف حضور الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة «GTC»، ومن المقرر التوقيع خلاله على خطة عمل مشتركة بين الدولتين، فى جميع القطاعات كالاستثمار والسياحة والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.

وأكد أن مفاوضات رسمية تجرى حالياً مع مكتب التمثيل التجارى المصرى التابع لوزارة التجارة والصناعة، للاستقرار على موعد الزيارة، آملاً أن يتم إجرائها قبل نهاية العام الجارى 2018.

وأوضح شريف يحيى، مساعد ملحق تجارى لدى مكتب الشئون التجارية التابع للسفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة، أن الاجتماع المتوقع سيكون الأول للجنة العليا المشتركة بين الدولتين، مشيراً إلى أنه من المقرر التركيز خلاله على كيفية الارتقاء، وتنمية مستويات التجارة المشتركة، مضيفاً أن هناك مباحثات تتم حالياً مع مكتب التمثيل التجارى المصرى، بشأن الشركات المقرر اصطحابها فى البعثة، خاصةً أنه لم يتم الاستقرار بعد على أعدادها، لكنها ستكون من بين الشركات العاملة فى مجالات التجارة، والبنية التحتية بالأخص.

وأضاف أنه يتم النظر حاليا فى صيغة مذكرة التفاهم المقرر توقيعها على هامش الزيارة، علاوة على المذكرات الأخرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والزراعة وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم حاليا استقبال مبادرات حول مذكرات التفاهم المقرر توقيعها.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستوقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأضاف أنه يتم العمل مع مجلس الأعمال المصرى التايلاندى، الذى يضم فى عضويته شركات من البلدين، واتحاد الصناعات التايلاندى، بغرض تنظيم بعثات مشتركة للترويج لقضايا الاستثمار والتجارة، وأشار إلى بعثة الشركات المصرية التى تم تنظيمها الأسبوع الماضى لبانكوك، والتى تعمل فى مجالات البنية التحتية والأغذية وقطع غيار السيارات، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وقال فونجسامسورن، إن المكتب استقبل مؤخراً بعض الاستفسارات من شركات بلاده عن مناخ الأعمال بمصر، وكيفية الاستثمار بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن أحد المصانع يستهدف إنشاء مصنع للورق فى محافظة الإسكندرية باستثمارات لا تقل عن 100 مليون دولار.

وأضاف أن مسئولى المصنع بدأوا بالفعل فى الإنشاءات، بعد الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات الاستثمار، مثل الحصول على الأرض، وإنهاء التراخيص.

وتوقع أن يبدأ إنتاج المصنع العام المقبل، على أن يوجه الإنتاج للتصدير للخارج والسوق المحلية، معتبراً أن موقع مصر الجغرافى كمركز تجارى يربط منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميزة يمكن أن يستفيد المصنع منها فى إيصال منتجاته لأكبر عدد من المستهلكين بالأسواق الخليجية والأفريقية وغيرها.

وقال شريف يحيى، أن الاستثمارات التايلاندية العاملة فى مصر تقتصر على المطاعم، والمنتجعات الصحية، والفندقة، والخدمات، ويعمل ما يقرب من 15 مطعماً بمدينتى شرم الشيخ والغردقة، كما أن فندوق دوسيت الذى يعمل بنظام «فرانشيز» يديره رجال أعمال تايلانديين، وقال إنه لا توجد لديه إحصائيات حول حجم تلك الاستثمارات.

وأكد فونجسامسورن على أن لدى البلدين تاريخ طويل من العلاقات الجيدة، خاصة أن مصر تعتبر شريك إستراتيجى لبلاده بمنطقة شمال أفريقيا، كما تستحوذ على المركز الأول بقائمة الشركاء التجاريين لبانكوك فى المنطقة بنسبة %40 من إجمالى التجارة، مقارنة بالدول الأفريقية.

وقال إن القاهرة وبانكوك ما زال أمامهما الكثير للمستقبل، مشيراً إلى الموقع الجغرافى الإستراتيجى لمصر، وكونه نقطة اتصال مع منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، كما تمثل تايلاند مركزاً تجارياً للعمل مع دول جنوب القارة الآسيوية، وهو سوق يبلغ تعداده نحو 700 مليون شخص، علاوةً على اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها بلاده مع عدد من الدول الآسيوية، مثل كوريا واليابان والهند وغيرها.

وأشاف أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين فى النصف الأول من العام الجارى، اقترب من نصف مليار دولار، بارتفاع %30.2 عن نفس الفترة من العام الماضى، فى حين سجلت فى العام المنتهى نحو 765.20 مليون دولار، بتراجع %9.2 عن نفس الفترة من عام 2016، وأرجع ذلك الانخفاض إلى عوامل تعويم الجنيه.

وأوضح أن أبرز الصادرات التايلاندية لمصر تتمثل فى منتجات السيارات، وقطع غيارها، والتونة المعلبة، والمنتجات المطاطية rubber، علاوةً على الآلات وأجزاء منها، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الكيمائية، مشيراً إلى أن التونة وقطاع غيار السيارات تستحوذان على النسبة الأكبر من إجمالى الصادرات، وهى %40 تقريباً.

وتتمثل المنتجات التى تصدرها مصر إلى تايلاند فى الحديد والصلب، والأسمدة، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والأسمنت، والفواكه، والخضروات.

وقال رئيس مكتب الشئون التجارية التايلاندية، إن مناخ الأعمال بمصر أصبح جذاباً، خاصةً بعد إقرار عدد من التشريعات المحفزة للاستثمار، على رأسها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة لخفض العوائق التى كانت تواجه الشركات، مشيراً إلى أن هناك عوامل جذب أخرى مثل موقع مصر الجغرافى.

وأضاف شريف يحيى، أن المكتب التجارى التايلاندى، يعتبر مكتباً إقليمياً يقوم على متابعة ملفات تعزيز وترويج الاستثمار والتجارة، مع عدد من 10 دول بمنطقة شمال أفريقيا، من ضمنها مصر وليبيا والسودان وجيبوتى وتونس والمغرب والجزائر، وغيرها.

وأوضح أنه من المقرر تنظيم بعثة تجارية للمغرب وتونس، فى سبتمبر المقبل، بمشاركة 35 شركة تايلاندية من قطاعات مختلفة، وهناك خطة أخرى للمشاركة بمعرض الجزائر الدولى فى العام المقبل 2019، وغيرها من الفعاليات المقرر أن يقوم بها المكتب لتعزيز سبل التعاون الثنائى فى المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس مكتب الشئون التجارية التايلاندية، أن هناك 10 معارض تم تنظميها فى تايلاند العام الماضى، بقطاعات السيارات، والأغذية، والأدوات المنزلية، والمجوهرات، مشيرا إلى أن المكتب يدعو إليها الشركات المصرية، كما يدعو الشركات التايلاندية للمعارض المصرية، وكان آخرها معرض القاهرة الدولى، فى مارس الماضى.

وقال إن العام الماضى شهد مشاركة شركة تايلاندية بمعرض فود أفريكان 2017 الذى ينظم مرتين سنوياً، وأضاف أن من أبرز المجالات التى تتميز بها بلاده تتمثل فى زراعة الأرز، خاصة أرز الياسمين، متوقعاً زيادة بنسبة %5 فى صادرات الأرز لمصر هذا العام.

وأوضح أن المكتب يخطط لحملة ترويجية للأرز التايلاندى فى بعض سلاسل التجزئة مثل كارفور بالإسكندرية، وهايبر وان، بغرض تعريف المستهلك المصرى به، وبمنتجات أخرى مثل صوص الصويا، ومن المقرر تنظيم تلك الحملة منتصف سبتمبر المقبل.

وأضاف أن هناك شركات مصرية بمجال المطاعم، تعمل فى السوق التايلاندية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن هناك 17 ألف سائح مصرى تقريباً يزورون تايلاند سنوياً، فى حين زار 3.2 آلف تايلاندى مصر العام الماضى.

وتوقع وصول أعداد السياحة التايلاندية لمصر إلى 4 آلاف سائح هذا العام، مرجعاً ذلك لعوامل الاستقرار السياسى، علاوة على الحملات الترويجية التى تقوم بها وزارة السياحة المصرية.