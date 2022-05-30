وفد بولندي يتفقد عددًا من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية

قام وفد بولندي بزيارة رسمية لمركز البحوث الزراعية وكان في استقبالهم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز للإرشاد والتدريب والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز للبحوث والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه وفي سياق متصل تفقد الوفد البولندي عددًا من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، كما قام محمد سليمان رئيس المركز بتقديم عرض تفصيلي لعدد من انشطة معاهد المركز من خلال عرض لأنشطة وخدمات معهد القطن.

وتم تقديم عرض المنتجات التي ينتجها المعهد منتجات مصنعة من القطن خيوط تيشرتات قطنية منتجات اخري، كما عرض للشتلات المختلفة التي ينتجها معهد البساتين من شتلات ليمون وقصب السكر التي ينتجها معهد المحاصيل السكرية من خلال المشروع القومي لزراعة قصب السكر بواسطة الشتلات.

وزار الوفد معهد صحة الحيوان، واستمع الي شرح عن دور المعهد في خدمة قطاع الثروة الحيوانية.

وتم أيضا تقديم محاضرة للدكتورة هند عبد اللاة مدير معمل متبقيات المبيدات عرضت فيها دور المعمل وفي ختام الزيارة اشاد الوفد بالدور الذي يقوم بة مركز البحوث الزراعية في خدمة القطاع الزراعي في مصر.