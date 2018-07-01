وفد بولندي يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

نادية سلامزار وفد رجال أعمال بولندي برئاسة وزير التنمية والاستثمار اكريشنكسى جيرزى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث فرص الاستثمار بها.واستعرض نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة للمنطقة الجنوبية محفوظ طه خلال لقائه الوفد الذي ضم العديد من مسؤولي الشركات البولندية المهتمة بالاستثمار في مصر، و

نادية سلام

زار وفد رجال أعمال بولندي برئاسة وزير التنمية والاستثمار اكريشنكسى جيرزى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث فرص الاستثمار بها.

واستعرض نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة للمنطقة الجنوبية محفوظ طه خلال لقائه الوفد الذي ضم العديد من مسؤولي الشركات البولندية المهتمة بالاستثمار في مصر، وفقا لبيان المنطقة الاقتصادية اليوم الأحد، الفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية بشكل عام، وما تتميز به منطقة العين السخنة من بنية تحتية جاهزة قادرة على استقطاب الصناعات الثقيلة وسهولة حركة تداول السفن خاصة مع وجود أكبر مينائي بالمنطقة هما السخنة والأدبية.

وقدم طه عرضا للمنطقة والمزايا والحوافز، وكذلك الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل على سهولة نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية لتصل إلى 1.6 مليار مستهلك.

وأضاف: “مصر تشهد نهضة اقتصادية بإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة التي كان لها أثر إيجابي على الناتج القومي، بخلاف تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار داخل السوق المصري بدعم القوانين الاستثمارية الجديدة التي سهلت الكثير من الإجراءات”.

من جانبه أعرب وزير التنمية والاستثمار البولندي عن سعادته بهذه الزيارة لرؤية المشروعات على أرض الواقع بالمنطقة الاقتصادية والتعرف على تفاصيل أكثر عن المناطق الصناعية التابعة؛ لحث وتشجيع المستثمر البولندي على الاستثمار في مصر مشيرًا إلى أن مصر تعتبر بوابة للسوق العالمي من خلال طريق الحرير.

كان وفد بولندي قد زار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في يوليو 2016، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في بولندا خلال فبراير الماضي 2017 ومن المتوقع توقيع اتفاقية بين الجانبين لإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في المنطقة الاقتصادية.