وفد بولندى يزور مصر لبحث الفرص الاستثمارية فى عدة مجالات

محمود محسن قال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تستضيف وفدًا من بولندا الأسبوع الجارى، لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز نسب النمو، لافتًا إلى أن الجمعية تستضيف وفدًا إيطاليًا خلال الشهر…

محمود محسن

قال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تستضيف وفدًا من بولندا الأسبوع الجارى، لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز نسب النمو، لافتًا إلى أن الجمعية تستضيف وفدًا إيطاليًا خلال الشهر المقبل.

أضاف يوسف فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى عقد فى جمعية رجال الأعمال المصريين، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والشركة القابضة لتصنيع الإلكترونيات الأوزباكستانية، أن الوفد البولندى يضم أكبر الشركات على مستوى العالم، وتعمل فى قطاعات مختلفة ذات أولوية للسوق المصرية، لا سيما المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة القومية أو البنية التحتية.

أوضح يوسف أن شركة « Boryszew» تعمل فى تصنيع قطع غيار السيارات والصناعات المرتبطة بها، وتبحث إمكانية إقامة مجمع لصناعة قطع غيار السيارات، ومناقشة إمكانية إقامة مصنع تدوير مخلفات لمعالجة زجاجات PET ، ومناقشة إمكانية إنتاج مصنع لإنتاج زيوت محركات السيارات.

أكد أن شركة « Track-Tec» تعمل فى تصنيع وإنشاء قضبان خطوط السكك الحديدية باختلاف أنواعها، وترغب الشركة فى إقامة مصنع لها بمصر فى هذا المجال، وشركة «PBG» التى تعمل فى مجال المسح السيزمى والجيوفيزيائى للتربة، بغرض استكشاف المعادن، والبترول، والمياه الجوفية، ومجالات البحوث البيئية والهندسية.

تابع: «يضاف إلى ما سبق شركة »Huta Bankowa« التى تنتج عجلات القطارات والترام، وترغب الشركة فى إقامة مصنع متكامل لمنتجاتها بمصر، علاوة على شركة »Baterpol»، وتعمل فى مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، ومخلفات صناعية، وترغب المجموعة فى الاستثمار بمصر فى هذا المجال.