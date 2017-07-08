وفد بولندى يزور مصر لبحث إقامة منطقة صناعية بالقناة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن وفد بولندى رفيع المستوى يمثل المنطقة الاقتصادية البولندية الخاصة لإقليم POMERANIA، سيبدأ زيارة لمصر بعد غداً ولمدة أربعة أيام، لبحث الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس.

وقال إن الهدف من الزيارة هو التعرف على كافة التفاصيل الإجرائية الخاصة بإقامة تلك المنطقة، خاصة في ظل وجود رغبة من عدد كبير من الشركات البولندية للاستثمار فى مصر لتكون بمثابة نقطة انطلاق لتلك الشركات نحو القارة الإفريقية، لافتاً إلى أنه سيلتقى بأعضاء الوفد لبحث تذليل كافة العقبات أمام إقامة المنطقة واستعراض أهم الفرص الإستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة.

من جانبه، أشار أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن زيارة هذا الوفد لمصر تأتى كأحد أبرز نتائج المباحثات التى أجراها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو منتصف مارس الماضي، والتى وقع خلالها على اتفاق لتدشين مبادرة جسر الأعمال بين مصر وبولندا، وتستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومتان المصرية والبولندية لتوسيع حجم العلاقات المشتركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات ناجحة بين رجال القطاع الخاص فى كلا البلدين.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من المقرر أن يلتقى الوفد أثناء الزيارة بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى تنظيم عدد من اللقاءات الأخرى والزيارات الميدانية بمحور قناة السويس.

وأشاد عنتر بالجهود الكبيرة التي بذلها المكتب التجاري المصري في وارسو في الإعداد لهذه الزيارة ومساهمته فى صياغة مبادرة جسر الأعمال، والتنسيق بين الجهات البولندية والمصرية لتحويلها الى مشروع متكامل تنعكس أثاره إيجابياً على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.