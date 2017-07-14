وفد بولندا يشيد بمعدلات تنفيذ مشروعات شرق بورسعيد

أمانى العزازى:أكدت مارتا دارجاس، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية للمنطقة البولندية بوميرانيا، أن زيارة الوفد البولندي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتى تتويجاً لما تم الاتفاق عليه بين مصر وبولندا، وكذلك لتحديد الموقع المناسب لإقامة المنطقة الصناعية البولندية فى مصر، والتعرف على



أمانى العزازى:

أكدت مارتا دارجاس، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية للمنطقة البولندية بوميرانيا، أن زيارة الوفد البولندي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتى تتويجاً لما تم الاتفاق عليه بين مصر وبولندا، وكذلك لتحديد الموقع المناسب لإقامة المنطقة الصناعية البولندية فى مصر، والتعرف على فرص الاستثمار وأهم الحوافز المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال البولندى، وأشادت بمعدلات تنفيذ المشروعات المقامة والجارى تنفيذها بالمنطقة ومعدلات الأداء.

وتأتى زيارة الوفد فى إطار تفعيل التعاون بين مصر وبولندا في مجال الاستثمار، وكذلك تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية بمحور تنمية قناة السويس.

وقد قام الوفد البولندي من مسئولي المنطقة الاقتصادية الخاصة البولندية بإقليم بوميرانيا، بجولة داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك فى برنامج زيارته أول أمس، للقاهرة لاستكمال المباحثات مع المسئولين المصريين بشأن إقامة المنطقة الاقتصادية البولندية، وتجميع جميع المعلومات التي من شأنها التعريف بالمنطقة الاقتصادية للمستثمرين البولنديين الراغبين في الاستثمار في مصر.

وقد استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد البولندى، في مقر المنطقة بالعين السخنة، موضحاً لهم الفرص الاستثمارية بالمنطقة وماتتمتع به كل من المنطقة الشمالية والجنوبية لمحور التنمية من مميزات للموقع الجغرافي، وكذلك تجهيزات البنية التحتية بجانب الموانئ التابعة التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري، والتصدير من مصر إلى جميع دول العالم وقاراته من خلال هذه الموانئ ، والتي تربط مصر وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف “مميش” أن مصر ترحب بالمستثمرين على أراضيها لما تتميز به من حوافز استثمارية وتسهيلات للاستثمار في قطاعات متعددة ، لافتاً إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية فى محور تنمية قناة السويس، يعد بمثابة نقطة انطلاق لجذب الشركات البولندية للاستثمار فى مصر، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة عليها مصر مع معظم الدول والتكتلات الاقتصادية، منها اتفاقية “الكوميسا” و”أغادير” وغيرها.

على جانب آخر، استقبلت موانئ بورسعيد برئاسة اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، الوفد البولندي، وعرض شرحاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية، بهدف تحديد موقع المنطقة البولندية الجديدة، والتى من المخطط أن تستوعب عدداً من الصناعات، منها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد حضر اللقاء د.محمد أبو الدهب، مستشار نائب رئيس الهيئة للمشروعات، واللواء إيهاب صلاح، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، واللواء عادل رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، ونادر كامل مدير قطاع الاستثمار بالمنطقة الشمالية، و د.نعيمة كامل، مدير منطقة وادى التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية، والمهندس يوسف شكري، مدير منطقة القنطرة غرب، واللواء أبو المجد هارون، مساعد رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية للقطاع الشمالي، والقبطان على عاصم مدير العمليات لميناء شرق بورسعيد.

وقدم القبطان عاصم شرحا تفصيليا عن المناطق اللوجيستية بالموانئ والخدمات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين، وقام بتعريف الوفد على المنطقة التى تنقسم إلى 6 موانئ، وهى مينائى شرق وغرب بورسعيد وميناء السخنة والأدبية والطور والعريش البحرى، وكذلك منطقة وادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية ومنطقة القنطرة غرب، وتم استعراض مراحل تنفيذ البنية التحتية بميناء شرق ومنطقة ظهير الميناء، كما تم استعراض المشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد .

ثم قام د.محمد أبو الدهب، مستشار نائب رئيس الهيئة للمشروعات بشرح تفصيلى، عن المشروعات التى يتم تنفيذها بالقطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية، ومنطقة وادى التكنولوجيا والقنطرة غرب، ثم تحدثت د. نعيمة كامل، مدير عام منطقة وادى التكنولوجيا عن المنطقة والصناعات القائمة، ومنها صناعات الحاسب الآلي ومكوناته وصناعة تكنولوجيا أمنة.