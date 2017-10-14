وفد بورسعيد ينظم فعاليات اقتصادية غدا

أمانى العزازى تستضيف قرية النورس السياحية بمحافظة بورسعيد، غدا الأحد فعاليات المنتدى الاقتصادى الأول لحزب الوفد. وبحسب بيان، من المقرر أن يشارك في الفعاليات، الفريق مهاب مميش رئيس اقتصادية قناة السويس، وسليمان وهدان وكيل البرلمان المصرى، والدكتور هانى سري الدين الخبير الاقتصادى والقانو

أمانى العزازى



تستضيف قرية النورس السياحية بمحافظة بورسعيد، غدا الأحد فعاليات المنتدى الاقتصادى الأول لحزب الوفد.

وبحسب بيان، من المقرر أن يشارك في الفعاليات، الفريق مهاب مميش رئيس اقتصادية قناة السويس، وسليمان وهدان وكيل البرلمان المصرى، والدكتور هانى سري الدين الخبير الاقتصادى والقانونى، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ونواب بورسعيد وأعضاء لجان النقل والمواصلات والاقتصادية.



فيما يدير فعاليات المنتدى الإعلامى محمد شردى نائب بورسعيد السابق بالبرلمان المصرى



ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة لأبناء بورسعيد ورجال أعمالها فى المشروعات القومية الجارى اقامتها شرق بورسعيد والمشروعات الصناعية داخل المحافظة.



وأكد محمد جاد النائب البرلمانى السابق ورئيس لجنة الوفد ببورسعيد، فى تصريحات للمال، أن المؤتمر يستهدف الوقوف على أسباب الاهتمام بمشروعات السخنة مقارنة بشرق بورسعيد.

وأضاف “لم نشهد حتى الآن أي توقيع أى عقود لإقامة مشروعات باستثناء انتهاء شركات المطور الصناعى من ترفيق ١٦ مليون متر مربع”



وتابع “التوصيات التى ستصدر عن المنتدى الاقتصادى الأول سيتبناها أعضاء البرلمان المصرى لسرعة تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصر عامة ولابناء بورسعيد التى تحتضن أرضهم المشروعات التنموية سواء فى الشرق أو الغرب والمتمثلة فى حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعى المكتشفة”.

