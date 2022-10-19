وفد بلجيكي يختتم أعماله بمصر بلقاء مجتمع الأعمال في الإسكندرية غدا

تعقد غرفة تجارة الإسكندرية ، ومجتمع الأعمال السكندري، برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، صباح الغد اجتماعات مع وفد بلجيكي لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة في النشاط الاقتصادي.

وأشار ” الوكيل ” إلى أنه من المقرر مناقشة العديد من المشروعات المشتركة مع بلجيكا، خاصة في نشاط النقل واللوجستيات.

ومن المعروف أن الوفد البلجيكي قام اليوم بزيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، والذي أكد أن الوفد ابدى اهتمامه بمشروعات الطاقة الخضراء الجاري العمل عليها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء أو الصناعات المغذية والمكملة لهذه المشروعات وذلك بحضور الملحق التجاري بالسفارة البلجيكية، ممثلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتطرق الاجتماع بعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضمن استراتيجية الهيئة ٢٠٢٠-٢٠٢٥ والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها من خلال جاهزية نظام متكامل للصناعة وتوافر الخدمات المختلفة بالإضافة إلى منظومة مالية تضمن حوافز مالية للمستثمرين من خلال الأطر القانونية والتنظيمية.

وتطرق الاجتماع إلى شرح مفصل عن جهود توطين صناعة الوقود الأخضر والتي تقوم بها بالمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبرى الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية والإسهام في التحول نحو الوقود الأخضر عالمياً ليس فقط من خلال تصنيعه وإنما أيضاً من خلال تموين السفن به وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة وتكاملها مع المناطق الصناعية، وخاصة أعمال تنفيذ أرصفة خزانات الوقود التي تستقبل المشروعات الجاري التعاقد عليها في قطاع الوقود الأخضر.

والجدير بالذكر أن هذا الوفد عقد اجتماعاً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن جدول أعمال البعثة التجارية البلجيكية بجمهورية مصر العربية والتي بدأت أعمالها في 17 أكتوبر إلى 20 أكتوبر.

وفي السياق نفسه تم عقدت كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور أكرم سليمان ” اليوم ” لقاء مع Professor Evert Lataire من جامعة Gent البلجيكية لمناقشة و تحديد أهم الدراسات البحثية في القطاع البحري والبدء بعمل عليها من خلال فريق بحثي مشترك بين جامعة Gent البلجيكية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ومن هذه الدراسات تحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي اخضر و الذكاء الاصطناعي و التحول الى الرقمنة في السفن والموانئ، بالاضافة الى استخدام الطاقه المتجددة والوقود البديل ومحسنات الوقود.

وأعرب Professor Evert عن إعجابه الشديد باتجاه قسم الهندسة البحرية بالأكاديمية العربية بدمج العلوم الهندسية المختلفة بعلوم الهندسة البحرية لتطوير هذا القطاع والدخول به إلى المستقبل بما سوف يعود على طلاب و طالبات القسم بالتميز في سوق العمل وانشاء مهندس بحري يستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.