وفد بريطاني يصل القاهرة لبحث فرص الاستثمار

سمر السيد، هاجر عمرانوصل إلى القاهرة، جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، مع وفد من 14 شركة بريطانية، بما في ذلك Rolls Royce و Bombardier و London International Patient Services .ووفق بيان، سيستكشف الوفد فرصا جديدة للأعمال التجارية في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والدفاع

سمر السيد، هاجر عمران

وصل إلى القاهرة، جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، مع وفد من 14 شركة بريطانية، بما في ذلك Rolls Royce و Bombardier و London International Patient Services .

ووفق بيان، سيستكشف الوفد فرصا جديدة للأعمال التجارية في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والدفاع والرعاية الصحية والزراعة. 70٪ من شركات الوفد التجاري تبحث عن فرص القيام بأعمال تجارية للمرة الأولى في مصر.

وسوف يجتمع الوفد مع عدد من الوزراء المصريين، بما في ذلك رئيس الوزراء شريف إسماعيل، و وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى، ووزير التجارة طارق قابيل، ووزير النقل هشام عرفات، ووزير البترول طارق الملا، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما سيزور الوفد العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة فرص الاستثمار مع رئيس مجلس الإدارة بشركة العاصمة الإدارية الجديدة أيمن إسماعيل.

وتعتبر بريطانيا وفق البيان، هي المستثمر الأجنبي الأول في مصر، مع تدفق 43 مليار دولار ، هذا العقد وأكثر من 1،450 شركة بريطانية النشطة. وقد شهدت الأشهرالأخيرة مزيد من النمو، فقد أفتتحت الشركة المصنعة البريطانية SEWS مصنع جديد الشهر الماضي و خصصت عملاق الاتصالات البريطانية فودافون 2 مليار جنيه مصري للتوسعات هذا العام.

بريطانيا هي أيضا مستثمر رئيسي في قطاع النفط والغاز في مصر. وتجاوزت استثمارات شركة النفط البريطانيةBP في مصر في عام 2016 استثماراتها في أي بلد آخر.

وقال جيفري دونالدسون في البيان ذاته “يسرني أن أعود إلى القاهرة مع بعثة تجارية أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الشركات البريطانية المهتمة بالتجارة مع مصر”.

وأضاف :”قد أدت الإصلاحات الأخيرة التي تم تنفيذها إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى في مصر. ونتج عن هذا النمو زيادة في اهتمام الشركات البريطانية بممارسة الأعمال التجارية مع مصر، لدينا برنامج ممتاز للاجتماعات للبعثة التجارية، ويمنحني أمل كبير في أن تتدفق التجارة والاستثمار من زيارتنا هذا الأسبوع “.

وقال السفير البريطاني جون كاسن، “تم لفت انتباه المستثمرين، وسيرى الاقتصاد المصري ثمار الإصلاح الأولى، هناك فرص ذهبية للقيام بأعمال تجارية هنا”.

وأضاف :”القطاع الخاص هو بطل الفترة القادمة، كما تعمل الحكومة على بناء اقتصاد حر ونزيه ومفتوح لجميع الرجال والنساء المصريين، إنه وقت مثير للترحيب بجيل جديد من الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص عمل هنا”.