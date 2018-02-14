وفد بريطاني يزور ميناء الإسكندرية لبحث سبل التعاون

معتز محموداستقبل اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اليوم وفدًا بريطانيًا برئاسة السيد، جيفري دونالسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني وعضو مجلس العموم، يرافقه، السيد اوليفر ريتشارد رئيس القسم التجاري لشمال إفريقيا بالسفارة الانجليزية، لبحث سبل التعاون المشترك بين ميناء الإسكندرية

معتز محمود





استقبل اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اليوم وفدًا بريطانيًا برئاسة السيد، جيفري دونالسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني وعضو مجلس العموم، يرافقه، السيد اوليفر ريتشارد رئيس القسم التجاري لشمال إفريقيا بالسفارة الانجليزية، لبحث سبل التعاون المشترك بين ميناء الإسكندرية والموانئ الانجليزية بما يفيد العلاقة التجارية الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.

وقد بدأ اللقاء بمكتب اللواء مدحت عطية الذي عرض المشروعات الاستثمارية المتاحة بالميناء، ثم قدم عرضاً تقديميًا عن مخطط الميناء، ثم فيلمًا تسجيليًا عن مراحل التطوير، ثم قام الوفد بجولة تفقدية لمحطة الركاب البحرية، والإدارة الالكترونية.

هذا ومن جانبه قد أهدى اللواء عطية درع الميناء للمبعوث البريطاني بمناسبة أول زيارة له لميناء الاسكندرية.