وفد بريطاني يزور عددًا من الجامعات المصرية.. الأحد المقبل

المال - خاص يزور وفد الجامعات البريطانية، رفيع المستوى من مسؤولي ومستشاري العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية، مصر خلال الفترة من 24 لـ28 يونيو الجاري. ويجري الوفد جولة تفقدية بعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، للتعرف على واقع التعليم العالي بها، وعقد لق

المال – خاص

يزور وفد الجامعات البريطانية، رفيع المستوى من مسؤولي ومستشاري العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية، مصر خلال الفترة من 24 لـ28 يونيو الجاري.

ويجري الوفد جولة تفقدية بعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، للتعرف على واقع التعليم العالي بها، وعقد لقاءات بالقيادات الجامعية بكل منها لمناقشة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجامعات البريطانية.

ويبدأ الوفد جولته بزيارة لجامعة القاهرة للتعرف على النموذج التعليمي الذي تقدمه كنموذج للجامعات الحكومية المصرية، ويزور الوفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على خبرة الجامعة في العمل بمصر وتقديم نموذج ناجح للتعليم الأجنبي.

ويزور الوفد جامعة المستقبل للتعرف على نموذج للجامعات الخاصة بمصر وإمكاناتها التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها، كما يزور جامعة زويل، يتفقد خلالها مباني الجامعة ومعاملها البحثية بهدف الاطلاع على الإمكانيات البحثية المصرية، ومناقشة سبل التعاون مع الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي.

ويزور الوفد جامعة نيو جيزة للتعرف على تجربتها في التعليم العالي، ويتوجه بعدها لمدينة الأسكندرية ليبدأ جولة تفقدية بجامعة الإسكندرية، يليها زيارة الوفد للجامعة المصرية اليابانية، للاطلاع على نموذج التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية واليابانية في إنشاء جامعة دولية متميزة، يلي ذلك زيارة الوفد للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، ثم يختتم الوفد جولته بزيارة ميدانية لموقع جامعة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور عاجل عبدالغفار وزير التعليم العالي، في بيان، أهمية الزيارة التي تفتح آفاق التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على تقديم التسهيلات اللازمة للوفد خلال زيارته لمساعدته في التعرف عن قرب على واقع المؤسسات التعليمية المصرية، ولمس أوجه التميز الأكاديمي والبحثي بكل منها، وكذلك الاطلاع على حوافز ومقومات الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر.

يذكر أن الوفد البريطاني يضم مسؤولين رفيعي المستوى من جامعات (كوفنتري، الملكة مرجريت، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر ميتروبوليتان)، ويرافق الوفد خلال جولته مسؤولي التعليم بالسفارة البريطانية بمصر، ورؤساء الجامعات المصرية المزمع زيارتها.